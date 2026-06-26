Ai descoperit lichid sub mașină și te-ai speriat? De cele mai multe ori nu e ce crezi

Publicat 26 iun. 2026, 16:29 Sursă RAC, Club Alliance

O baltă apărută sub autoturism poate crea rapid panică, mai ales atunci când șoferul nu are nicio idee despre sursa lichidului. Primele gânduri merg de obicei spre o defecțiune serioasă la motor, la sistemul de răcire sau chiar la frâne, însă realitatea este că, în multe cazuri, situația este complet normală și nu indică o problemă tehnică.

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