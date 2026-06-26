Ai descoperit lichid sub mașină și te-ai speriat? De cele mai multe ori nu e ce crezi

O baltă apărută sub autoturism poate crea rapid panică, mai ales atunci când șoferul nu are nicio idee despre sursa lichidului. Primele gânduri merg de obicei spre o defecțiune serioasă la motor, la sistemul de răcire sau chiar la frâne, însă realitatea este că, în multe cazuri, situația este complet normală și nu indică o problemă tehnică.
Totuși, există și scenarii în care o astfel de pată pe asfalt poate semnala o avarie importantă. Diferența dintre un fenomen banal și unul periculos stă în tipul de lichid, în miros, culoare și comportament, iar aceste detalii pot face diferența între o simplă verificare și o intervenție urgentă la mecanic.
Apa de sub mașină, în majoritatea cazurilor, este perfect normală
În numeroase situații, dacă observi apă sub mașină, nu există niciun motiv de îngrijorare. Cel mai frecvent, lichidul provine de la instalația de aer condiționat și este rezultatul natural al procesului de condensare.
Fenomenul apare mai ales în sezonul cald, atunci când temperaturile exterioare sunt ridicate, iar sistemul de climatizare funcționează intens pentru a răci habitaclul. În timpul acestui proces, umiditatea din aer este extrasă, iar apa rezultată este evacuată printr-un furtun special, formând uneori o pată vizibilă sub vehicul.
De regulă, această apă apare în partea din față a mașinii, frecvent în zona pasagerului, în funcție de modul în care este construit fiecare model.
Cum funcționează sistemul de aer condiționat și de ce „lasă apă”
Instalația de climatizare nu doar răcește aerul din interior, ci și elimină o parte din umiditatea acestuia. Vaporii de apă se transformă în condens pe evaporator, iar lichidul rezultat este evacuat în exterior printr-un canal de drenaj dedicat.
Din acest motiv, după o deplasare în care aerul condiționat a funcționat intens, este perfect normal ca la câteva minute după oprirea motorului să apară o baltă de apă sub mașină.
Apa provenită din acest sistem este transparentă, nu are miros și nu prezintă urme de ulei. O metodă simplă de verificare este plasarea unei bucăți de carton sub vehicul: în cazul condensului, rămâne doar o urmă umedă care dispare după uscare.
Un fenomen similar poate apărea și la eșapament
Un alt motiv pentru care poate apărea apă sub mașină este condensul format în sistemul de evacuare. Acest fenomen este întâlnit mai ales în sezonul rece, când diferențele de temperatură favorizează acumularea de vapori în țeava de eșapament.
În astfel de cazuri, o cantitate mică de apă poate fi eliminată prin capătul evacuării. Și această situație este considerată normală și nu indică o defecțiune a vehiculului.
Când trebuie să te îngrijorezi cu adevărat
Deși apa simplă nu este un motiv de panică, există situații în care lichidul de sub mașină poate indica probleme serioase. Diferențierea se face în special după culoare, consistență și miros, așa cum menționează specialiștii citați de RAC.
Antigelul sau lichidul de răcire
Antigelul poate fi uneori confundat cu apa, mai ales când este diluat sau când asfaltul este închis la culoare. În funcție de produs, lichidul de răcire poate avea nuanțe variate: verde, albastru, roz, roșu, galben sau portocaliu.
Acesta are o consistență ușor alunecoasă și un miros dulceag. O scurgere de antigel poate fi însoțită de scăderea nivelului din vasul de expansiune, de creșterea temperaturii motorului sau de apariția unui martor în bord.
Sursa pierderii poate fi radiatorul, pompa de apă, vasul de expansiune, conductele, colierele sau garniturile. Continuarea deplasării cu un nivel insuficient de lichid de răcire poate duce la supraîncălzirea motorului și la reparații costisitoare.
Verificarea nivelului de antigel se face doar după răcirea motorului, iar capacul vasului de expansiune nu trebuie deschis atunci când sistemul este fierbinte, deoarece lichidul sub presiune poate provoca arsuri grave.
Uleiul de motor
Un alt lichid care poate apărea sub mașină este uleiul de motor. Acesta are, de regulă, culoare maro, auriu sau negru și o consistență vâscoasă, scrie Club Alliance.
Scurgerile pot apărea din cauza unei garnituri uzate, a unui filtru montat incorect, a unei conducte deteriorate sau a fisurării băii de ulei. Un nivel scăzut de ulei afectează direct lubrifierea componentelor interne și poate duce în timp la avarii majore ale motorului.
Lichidul de transmisie
Dacă pata de sub mașină este roșiatică, poate indica o scurgere de lichid de transmisie. În cazul cutiilor de viteze automate, pierderea acestui fluid poate provoca deteriorări rapide dacă vehiculul continuă să fie utilizat în aceste condiții.
Lichidul de frână
Lichidul de frână are, de obicei, o culoare transparentă, gălbuie sau maronie și o textură alunecoasă. Dacă apare o pată în zona unei roți și este însoțită de o pedală de frână moale sau de reducerea eficienței frânării, situația necesită oprirea imediată a mașinii.
Lichidul de servodirecție
Unele vehicule pot pierde și lichid de servodirecție, situație care duce la o direcție mult mai greoaie și dificil de controlat, mai ales la viteze mici sau în parcare.
Lichidul de parbriz
Există și cazuri mai puțin grave, cum ar fi scurgerile de lichid de parbriz. Acestea pot apărea din cauza fisurării furtunelor sau a defectării rezervorului. Deși nu reprezintă un pericol pentru funcționarea mașinii, problema trebuie remediată pentru a asigura utilizarea corectă a sistemului de curățare a parbrizului.