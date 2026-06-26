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Căutările pentru găsirea adolescentului britanic dispărut în Munții Bucegi au fost reluate. Este de negăsit din noiembrie

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 18:26

Salvatorii montani din Brașov au reluat operațiunile de căutare în Munții Bucegi pentru găsirea adolescentului britanic dispărut în noiembrie 2025. Acțiunea se desfășoară în condiții dificile de teren și implică echipe specializate ale Salvamont, care speră că noile verificări vor aduce indicii care să ajute la elucidarea dispariției tânărului.

George Smyth, în vârstă de 18 ani, este dat dispărut încă din luna noiembrie a anului trecut, după ce a plecat singur într-o drumeție montană.

La momentul dispariției, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov a anunțat că echipele de intervenție au desfășurat căutări în condiții extrem de dificile, în zone unde stratul de zăpadă ajungea, pe alocuri, la trei metri.

Reprezentanții Salvamont și-au exprimat speranța că temperaturile mai ridicate din primăvară vor permite topirea zăpezii și accesul în zonele greu accesibile. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al instituției a precizat că, până în prezent, nu au fost descoperite indicii noi care să conducă la găsirea tânărului.

Sebastian Marinescu, membru al echipei de salvare, a declarat că ultima locație cunoscută a studentului de la Universitatea din Bristol a fost într-o zonă montană izolată și dificil de accesat.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare în luna aprilie, acesta a explicat că stratul consistent de zăpadă a îngreunat considerabil verificarea completă a terenului, însă echipele au continuat să caute în toate zonele considerate relevante.

Salvamont Brașov a mai transmis că regiunea a traversat o iarnă neobișnuit de lungă, iar cantitatea de zăpadă acumulată a depășit cu mult estimările inițiale, ceea ce a îngreunat operațiunile de căutare.

În ianuarie, familia lui George Smyth declara că a ajuns, cu mare durere, să accepte posibilitatea ca tânărul să nu mai fie în viață.

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