Căutările pentru găsirea adolescentului britanic dispărut în Munții Bucegi au fost reluate. Este de negăsit din noiembrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 18:26

Salvatorii montani din Brașov au reluat operațiunile de căutare în Munții Bucegi pentru găsirea adolescentului britanic dispărut în noiembrie 2025. Acțiunea se desfășoară în condiții dificile de teren și implică echipe specializate ale Salvamont, care speră că noile verificări vor aduce indicii care să ajute la elucidarea dispariției tânărului.

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