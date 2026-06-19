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Doliu în fotbalul mondial. A murit un fost mare atacant al Italiei

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 20:22

Lumea fotbalului italian plânge dispariția unui simbol al atacului italian din anii '90. Igor Protti a încetat din viață joi, la vârsta de 58 de ani, răpus de o boală necruțătoare, cancerul.

Protti rămâne în istoria Serie A printr-o performanță remarcabilă: în sezonul 1995-1996, a terminat pe primul loc în clasamentul golgheterilor, marcând 24 de goluri pentru Bari, același număr ca Giuseppe Signori (Lazio).

Protti a fost un golgheter important al fotbalului italian

O realizare cu atât mai valoroasă cu cât campionatul acelui sezon era populat cu atacanți de excepție: Enrico Chiesa (Sampdoria), Gabriel Batistuta (Fiorentina), Oliver Bierhoff (Udinese), Gianluca Vialli (Juventus), Roberto Baggio și George Weah (AC Milan). Și mai surprinzător, Protti a reușit această performanță în timp ce echipa sa retrograda din Serie A.

Cariera sa nu s-a oprit acolo. După pasaje mai puțin fructuoase la Lazio și Napoli, atacantul a renăscut la Livorno, unde a cucerit titlul de golgheter în Serie C (sezonul 2001-2002, 27 de goluri) și în Serie B (sezonul 2003-2004, 24 de goluri).

Astfel, Igor Protti intră în istoria fotbalului italian ca unul dintre cei doar doi jucători — alături de Dario Hübner — care au terminat pe primul loc în clasamentul marcatorilor în toate cele trei ligi principale din Italia.

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