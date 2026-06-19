Doliu în fotbalul mondial. A murit un fost mare atacant al Italiei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 20:22

Lumea fotbalului italian plânge dispariția unui simbol al atacului italian din anii '90. Igor Protti a încetat din viață joi, la vârsta de 58 de ani, răpus de o boală necruțătoare, cancerul.

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