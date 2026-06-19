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Sport· 1 min citire
Doliu în fotbalul mondial. A murit un fost mare atacant al Italiei
Doliu
Lumea fotbalului italian plânge dispariția unui simbol al atacului italian din anii '90. Igor Protti a încetat din viață joi, la vârsta de 58 de ani, răpus de o boală necruțătoare, cancerul.
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