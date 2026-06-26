Doliu în BOR. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului a murit la vârsta de 54 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 19:11

Doliu în Biserica Ortodoxă Română. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a murit vineri, la vârsta de 54 de ani, după o lungă și grea suferință.

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