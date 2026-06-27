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Poluare gravă pe Jiu. Cenușa ajunsă în râu ar fi afectat fauna și flora

Poluare gravă pe Jiu

Poluare gravă pe Jiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 13:49

Un incident de mediu a fost semnalat pe Jiul de Vest, după avarierea unei conducte din cadrul iazului de decantare de la Căprișoara, care aparține Termocentralei Paroșeni.

În urma defecțiunii, un val de cenușă reziduală s-a deversat în albia râului, potrivit Gorj Express.

Reprezentanții Complexului Energetic Valea Jiului au confirmat producerea incidentului și au precizat că avaria s-ar fi produs joi. În același timp, autoritățile au început verificări pentru a stabili amploarea poluării și consecințele acesteia asupra mediului.

Specialiștii evaluează impactul asupra râului

În teren se află și specialiști ai Administrației Bazinale de Apă Jiu, care desfășoară controale pentru a determina cât de extinsă este poluarea și ce efecte a produs asupra ecosistemului.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, unda de poluare a ajuns până în zona în care Jiul de Vest se unește cu Jiul de Est, în Defileul Jiului. Totodată, există suspiciuni că incidentul ar fi afectat fauna și flora acvatică din zonă.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările incidentului

Iazul de decantare de la Căprișoara se întinde pe o suprafață de 46 de hectare și are o capacitate de peste 5,3 milioane de metri cubi.

În perioada următoare, autoritățile vor stabili în ce condiții s-a produs avaria la conductă și ce măsuri se impun pentru limitarea efectelor poluării asupra mediului.

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