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Social· 1 min citire
Poluare gravă pe Jiu. Cenușa ajunsă în râu ar fi afectat fauna și flora
Poluare gravă pe Jiu
Un incident de mediu a fost semnalat pe Jiul de Vest, după avarierea unei conducte din cadrul iazului de decantare de la Căprișoara, care aparține Termocentralei Paroșeni.
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