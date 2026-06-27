Încă un atac de urs. Doi turiști - tată și fiică, aflați în drumeție, au cerut ajutor la 112

Publicat 27 iun. 2026, 15:05 Sursă Agerpres

Doi turiști - tată și fiică - au cerut ajutor jandarmilor prahoveni după ce s-au întâlnit cu o ursoaică și cei doi pui ai săi pe traseul montan dintre Muntele Roșu și Cabana Ciucaș, din zona Cheia.

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