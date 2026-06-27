Francezii au găsit o soluție împotriva caniculei. Materialul aplicat pe geamuri a dispărut din magazine

Publicat 27 iun. 2026, 16:27 Sursă BBC

Valurile de căldură extreme care au adus temperaturi de peste 40°C în Franța i-au determinat pe locuitori să caute metode rapide și ieftine pentru a-și răcori locuințele. Una dintre cele mai populare soluții devenite virale este folosirea cretei zdrobite aplicate pe geamuri, un truc simplu care a dus la epuizarea stocurilor din numeroase magazine.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre caniculasolutie canicula