Francezii au găsit o soluție împotriva caniculei. Materialul aplicat pe geamuri a dispărut din magazine

Valurile de căldură extreme care au adus temperaturi de peste 40°C în Franța i-au determinat pe locuitori să caute metode rapide și ieftine pentru a-și răcori locuințele. Una dintre cele mai populare soluții devenite virale este folosirea cretei zdrobite aplicate pe geamuri, un truc simplu care a dus la epuizarea stocurilor din numeroase magazine.
Trucul viral: creta pe geamuri împotriva căldurii
Metoda, răspândită rapid pe rețelele sociale, presupune amestecarea cretei cu apă și aplicarea soluției direct pe suprafața ferestrelor. În urma uscării, se formează un strat albicios care reduce cantitatea de lumină solară ce pătrunde în interior.
Deși pare o soluție improvizată, mulți francezi au apelat la această metodă în lipsa altor alternative de răcire, în contextul în care temperaturile au depășit frecvent pragul critic de 40°C, srie BBC.
Un cumpărător, Philippe, a declarat pentru Ouest France că știa despre această metodă, dar nu a acționat la timp:
„Știam de idee de ceva vreme, am vorbit despre ea în timpul ultimului val de căldură, dar am uitat să cumpărăm. Acum e prea târziu! S-a epuizat peste tot!”
Cum funcționează metoda de răcire
Dincolo de popularitatea sa online, soluția are la bază un principiu fizic cunoscut sub numele de „răcire radiativă”. Creta conține carbonat de calciu, un material cu proprietăți reflectorizante ridicate, capabil să respingă o parte semnificativă din radiațiile solare.
Vopselele albe comerciale aplicate pe suprafețe pot reduce temperatura interioară cu aproximativ 1,7°C în orele de vârf ale zilei, iar variantele experimentale „ultra-albe” au demonstrat reduceri și mai mari, de până la 7,6°C, în combinație cu alte materiale speciale.
Aceste soluții funcționează prin reflectarea unei mari părți din lumina ultravioletă și a radiației solare, reducând astfel încălzirea spațiilor interioare.
O soluție ecologică, dar limitată
Spre deosebire de aparatele de aer condiționat, metoda bazată pe cretă este considerată o alternativă ecologică, fără consum de energie electrică. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu poate înlocui soluțiile reale de izolație termică.
Un oficial francez a precizat că aplicarea cretei pe geamuri „nu este o soluție miraculoasă” și că eficiența ei rămâne limitată în lipsa unor măsuri structurale, precum izolarea corectă a locuințelor.
De asemenea, utilizarea în interior poate implica un risc minor de inhalare a prafului de cretă.
Alternative neobișnuite testate de cercetători
În lipsa cretei disponibile în magazine, cercetători din Marea Britanie au testat o alternativă neobișnuită: o peliculă subțire de iaurt aplicată pe geamuri.
Conform rezultatelor experimentale, această metodă ar fi reușit să reducă temperatura interioară cu până la 3,5°C în timpul episoadelor de caniculă intensă.