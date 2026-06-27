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Social· 1 min citire
Momente de panică pe A1: o mașină a luat foc în mers în zona Ilia. Au intervenit pompierii
Incendiu mașină A1
Incident gravă sâmbătă pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Aradș, după ce o mașină a luat foc în mers în zona localității Ilia. La fața locului au intervenit de urgență pompierii.
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