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Momente de panică pe A1: o mașină a luat foc în mers în zona Ilia. Au intervenit pompierii

Incendiu mașină A1

Incendiu mașină A1

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 16:43

Incident gravă sâmbătă pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Aradș, după ce o mașină a luat foc în mers în zona localității Ilia. La fața locului au intervenit de urgență pompierii.

Potrivit ISU Hunedoara, incendiul a fost semnalat sâmbătă după-amiază la un autoturism aflat în trafic pe autostrada A1, pe sensul de mers spre Arad, la kilometrul 391.

La sosirea echipajelor de intervenție, cei doi ocupanți ai autoturismului se aflau deja în afara vehiculului și nu au necesitat îngrijiri medicale.

Șoferul a reușit să tragă mașina pe banda de urgență imediat după ce a observat că din compartimentul motor ieșea fum.

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, iar cauza izbucnirii acestuia urmează să fie stabilită. Totodată, echipajele au curățat carosabilul, astfel încât traficul să poată fi reluat în condiții de siguranță

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