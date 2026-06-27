Dunărea, sub media lunii iunie. Hidrologii anunță o tendință de scădere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 18:10

Debitul Dunării la intrarea în țară va continua să scadă ușor în zilele următoare, situându-se sub mediile multianuale, în timp ce pe majoritatea râurilor din țară evoluțiile vor fi stabile, arată prognoza INHGA.

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