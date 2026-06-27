Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Dunărea, sub media lunii iunie. Hidrologii anunță o tendință de scădere
Dunărea/ Profimedia
Debitul Dunării la intrarea în țară va continua să scadă ușor în zilele următoare, situându-se sub mediile multianuale, în timp ce pe majoritatea râurilor din țară evoluțiile vor fi stabile, arată prognoza INHGA.
Citește și
- 19:15Șoferii ruși au început să-și pună în rezervor pastile care reduc consumul de carburant, conform reclamelor
- 18:35Un fermier a inventat vesta anti-lupi pentru oi. Este plină de țepi ce țin la distanță prădătorii - VIDEO
- 18:34Record istoric de temperatură în Danemarca: este cea mai caldă zi din 1874 încoace
- 17:49Canicula oprește camioanele de mare tonaj pe drumurile din zonele aflate sub Cod roșu: ce trebuie să știe șoferii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News