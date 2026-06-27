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Dunărea, sub media lunii iunie. Hidrologii anunță o tendință de scădere

Dunărea/ Profimedia

Dunărea/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 18:10

Debitul Dunării la intrarea în țară va continua să scadă ușor în zilele următoare, situându-se sub mediile multianuale, în timp ce pe majoritatea râurilor din țară evoluțiile vor fi stabile, arată prognoza INHGA.

Debitul fluviului Dunărea, la intrarea în țară (pe secțiunea Baziaș) va fi relativ staționar, pe parcursul următoarei săptămâni, cu o ușoară tendință de scădere până la valoarea de 2.400 m/s, în timp ce pe râuri situația va fi stabilă, reiese din prognoza de medie durată, publicată sâmbătă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit hidrologilor, în intervalul 27 iunie, ora 10:00 - 4 iulie, ora 7:00, debitul Dunării se va situa sub media multianuală a lunilor iunie (5.900 mc/s) și iulie (4.700 mc/s).

Pe ansamblu, fluviul va înregistra la intrarea în țară o ușoară tendință de scădere a valorilor de debit, până la 2.400 mc/s, spre mijlocul intervalului de prognoză.

Evoluția debitelor în aval de Porțile de Fier

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în general în scădere, cu excepția ultimelor zile ale intervalului, când vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia - Calafat.

Cum arată situația râurilor din țară

În ceea ce privește situația pe râurile din țară, în perioada 28 iunie, ora 7:00 - 4 iulie, ora 7:00, debitele medii zilnice vor fi, în general, staționare, mai puțin pe cursurile inferioare și mijlocii ale cursurilor mari de apă din vestul țării, unde vor fi în scădere.

Conform prognozei de specialitate, pe toată durata intervalului analizat, sunt posibile creșteri de niveluri și de debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, cu probabilitate mai mare în partea a doua pe cele din vestul și sud-vestul țării.

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