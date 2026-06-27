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Record istoric de temperatură în Danemarca: este cea mai caldă zi din 1874 încoace

Caniculă Danemarca/ Profimedia

Caniculă Danemarca/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 18:34

Danemarca a înregistrat sâmbătă cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteorologice, cu 36,6°C în nordul orașului Odense, pe fondul unui val de căldură intens care afectează o mare parte a Europei, potrivit Institutului Meteorologic Danez (DMI).

Potrivit DMI, temperatura de 36,6°C a depășit recordul anterior absolut de 36,4°C, înregistrat în 1975 la Holstebro, relatează site-ul oficial al agenției de presă Anadolu Ajansı (AA).

„Recordul absolut a fost depășit”, a transmis institutul pe platforma X, subliniind că valorile au fost înregistrate în cursul zilei, ceea ce înseamnă că temperaturile ar putea crește în continuare.

Cea mai caldă zi de iunie din istorie

Înainte de stabilirea noului record absolut, Danemarca a confirmat deja cea mai caldă zi de iunie de la începutul măsurătorilor meteorologice din 1874.

Temperatura a atins 35,8°C, depășind recordul anterior de 35,5°C, stabilit în 1947 la Hillerød.

Măsurătorile au fost realizate la aeroportul H.C. Andersen, situat la nord de Odense, potrivit presei daneze.

Nopți tropicale și temperaturi extreme persistente

Valul de căldură a adus și o noapte record, cu temperaturi care nu au coborât sub 22,7°C pe insula Fanø — fenomen cunoscut ca „noapte tropicală”, când temperaturile rămân peste 20°C.

Climatologul DMI, Frans Rubek, a declarat că temperaturile sunt așteptate să continue să crească pe parcursul după-amiezii de sâmbătă.

Măsurile luate de autorități

Autoritățile daneze au emis avertismente de caniculă la nivel național, iar administratorii drumurilor au restricționat temporar circulația vehiculelor foarte grele în perioadele de vârf ale temperaturilor, pentru a preveni deteriorarea asfaltului înmuiat de căldură.

Conform DMI, temperatura maximă medie în luna iunie în ultimul deceniu a fost de aproximativ 19,1°C, ceea ce evidențiază caracterul excepțional al valorilor înregistrate în acest val de căldură.

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