Record istoric de temperatură în Danemarca: este cea mai caldă zi din 1874 încoace

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 18:34

Danemarca a înregistrat sâmbătă cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteorologice, cu 36,6°C în nordul orașului Odense, pe fondul unui val de căldură intens care afectează o mare parte a Europei, potrivit Institutului Meteorologic Danez (DMI).

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