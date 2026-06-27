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Record istoric de temperatură în Danemarca: este cea mai caldă zi din 1874 încoace
Caniculă Danemarca/ Profimedia
Danemarca a înregistrat sâmbătă cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteorologice, cu 36,6°C în nordul orașului Odense, pe fondul unui val de căldură intens care afectează o mare parte a Europei, potrivit Institutului Meteorologic Danez (DMI).
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