Un fermier a inventat vesta anti-lupi pentru oi. Este plină de țepi ce țin la distanță prădătorii - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 18:35

Un inventator din Austria susține că a găsit o soluție neobișnuită pentru una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă crescătorii de animale din Europa. După trei ani de muncă, acesta a realizat un fel de „armură” destinată oilor, despre care afirmă că le poate proteja în timpul atacurilor lupilor.

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