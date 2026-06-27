Un fermier a inventat vesta anti-lupi pentru oi. Este plină de țepi ce țin la distanță prădătorii - VIDEO

Un inventator din Austria susține că a găsit o soluție neobișnuită pentru una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă crescătorii de animale din Europa. După trei ani de muncă, acesta a realizat un fel de „armură” destinată oilor, despre care afirmă că le poate proteja în timpul atacurilor lupilor.
Deși proiectul a pornit cu intenția de a reduce pierderile din ferme, invenția a împărțit rapid opiniile și a fost întâmpinată cu numeroase critici.
Creșterea numărului de atacuri ale lupilor în Austria și în Germania l-a determinat pe Rudolf Schaubach, din orașul Fillach, situat în sudul Austriei, să caute o metodă prin care oile să poată fi apărate fără a le limita libertatea de mișcare. După mai mulți ani de teste și modificări, inventatorul spune că a ajuns la un prototip funcțional, pe care l-a încercat în mai multe ferme din Alpii austrieci.
Cum funcționează armura pentru oi
Ideea lui Rudolf Schaubach a fost să creeze o protecție suficient de ușoară încât animalele să poată merge, paște și trăi normal, dar în același timp suficient de eficientă pentru a descuraja atacurile lupilor.
Soluția găsită de acesta constă într-o plasă ușoară din plastic, acoperită cu numeroși țepi ascuțiți. Inventatorul susține că, în momentul în care un lup încearcă să muște oaia, țepii îi provoacă durere, iar prădătorul renunță la atac.
„Un lup este un animal inteligent, nu cred că ar încerca să muște o oaie a doua oară.”, a declarat inventatorul pentru presa austriacă.
Fermierii nu sunt convinși
Deși proiectul a atras atenția, reacțiile din partea crescătorilor de animale au fost, în mare parte, critice.
Mulți fermieri consideră că sistemul este dificil de utilizat în practică și spun că echiparea fiecărei oi cu o astfel de protecție ar presupune costuri foarte mari. În plus, există îndoieli privind eficiența reală a dispozitivului în fața unui atac.
René Krüger, un crescător de oi din localitatea Wersbe, care deține aproximativ 1.000 de animale, a catalogat invenția drept „nepractică” și „dăunătoare” pentru oi.
Acesta avertizează că lâna animalelor s-ar putea încurca în plasa de plastic, iar lupii și-ar putea modifica rapid comportamentul, alegând să atace zonele rămase neprotejate, cum sunt picioarele sau capul.
Critici și din partea specialiștilor
Rezerve au fost exprimate și de Gina Strampe, reprezentantă a Asociației pentru Cultivare Agricolă din Saxonia Inferioară.
Potrivit acesteia, chiar dacă ideea este interesantă, aplicarea ei pe scară largă nu ar fi sustenabilă din punct de vedere financiar, deoarece puțini fermieri și-ar putea permite să echipeze sute sau chiar mii de oi cu astfel de plase de protecție.
Inventatorul își apără proiectul
Rudolf Schaubach respinge însă criticile și spune că majoritatea celor care îi contestă invenția au făcut-o fără să o testeze efectiv.
Inventatorul afirmă că oamenii și-au format o opinie doar după ce au văzut fotografii cu armura, fără să observe modul în care aceasta se comportă în utilizarea de zi cu zi.
Deși protecția nu a fost pusă încă la încercare în timpul unui atac real al unui lup, Schaubach spune că a testat-o pe oi în condiții obișnuite, iar unul dintre animale a purtat plasa de protecție timp de mai multe zile fără probleme, continuând să se deplaseze și să se hrănească în mod normal.
Testele vor continua în afara Austriei
Controversele generate de proiect l-au determinat pe inventator să oprească, cel puțin pentru moment, testele desfășurate în Austria.
Rudolf Schaubach caută în prezent alte locuri unde să își poată continua experimentele și să demonstreze, în condiții reale, dacă armura pentru oi poate reprezenta o soluție eficientă împotriva atacurilor lupilor.