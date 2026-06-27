O olimpică a refuzat avocatul și a câștigat împotriva Ministerului Educației. Acum statul trebuie să plătească

O fostă elevă, în prezent studentă la Drept, a obținut o victorie în instanță împotriva Ministerului Educației, fără a fi reprezentată de avocat. Magistrații au decis ca instituția să îi plătească contravaloarea bursei de merit olimpic internațional, la care se adaugă și cheltuieli de judecată de aproximativ 6.000 de lei.
Proces inițiat fără avocat și dus până la Înalta Curte
Inițial, tânăra s-a adresat Curții de Apel București, unde cererea sa a fost admisă în iunie 2025. Ulterior, Ministerul Educației a atacat hotărârea cu recurs, iar dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Deși instanța supremă a fost sesizată recursul a fost respins în februarie 2025, menținând astfel soluția favorabilă reclamantei, scrie Click!
Suma cerută de tânără în instanță
Cererea de chemare în judecată a fost înregistrată în octombrie 2024, iar reclamanta a solicitat Ministerului Educației plata unei sume totale de 34.748,53 de lei.
Din această sumă, 27.000 de lei reprezentau contravaloarea bursei de merit pentru un an școlar, calculată ca echivalent al bursei cumulate pe perioada respectivă.
La aceasta se adăugau 1.534,53 de lei reprezentând contravaloarea ratei inflației pentru luna septembrie 2024, 5.914,90 de lei cheltuieli de judecată și onorariul de avocat, precum și o taxă judiciară de 300 de lei. De asemenea, a fost solicitată și diferența inflației din 2024, în valoare de 1.534,53 de lei.
Demersul inițial către Ministerul Educației
În documentele depuse la dosar se arată că, pe 15 aprilie 2024, tânăra a transmis o petiție către Ministerul Educației prin care solicita acordarea contravalorii bursei de olimpic internațional, în baza prevederilor Legii 235/2010.
Ministerul Educației a respins solicitarea, motivând că reclamanta ar fi trebuit să se adreseze instituției de învățământ superior pentru stabilirea tipului de bursă, în raport cu rezultatele obținute la olimpiada de Geografie.
Performanță la olimpiadă internațională
Reclamanta a obținut o medalie de argint la un concurs olimpic internațional de Geografie desfășurat la Belgrad în anul 2023.
În final, instanța a obligat Ministerul Educației să achite sumele stabilite în favoarea acesteia, punând capăt litigiului.