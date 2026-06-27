O olimpică a refuzat avocatul și a câștigat împotriva Ministerului Educației. Acum statul trebuie să plătească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 15:53

O fostă elevă, în prezent studentă la Drept, a obținut o victorie în instanță împotriva Ministerului Educației, fără a fi reprezentată de avocat. Magistrații au decis ca instituția să îi plătească contravaloarea bursei de merit olimpic internațional, la care se adaugă și cheltuieli de judecată de aproximativ 6.000 de lei.

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