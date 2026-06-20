Advertising
Advertising
Lifestyle· 2 min citire
Dovlecei pane cu sos de usturoi. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele toride de vară
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Dovleceii pane cu sos de usturoi reprezintă una dintre cele mai simple și gustoase rețete de vară, apreciată pentru combinația dintre textura crocantă a legumelor și aroma intensă a sosului. Se pregătesc rapid, din ingrediente accesibile, și pot fi serviți atât ca aperitiv, cât și ca gustare sau garnitură lângă diverse feluri de mâncare. Gustul lor proaspăt și ușor îi face ideali pentru zilele călduroase, când cauți preparate ușoare, dar pline de savoare.
Citește și
- 17:39Cele trei zodii care renasc ASTĂZI. Trecutul își pierde influența, iar viața lor devine mult mai clară
- 11:06Dr. Levy, un nume de referință în chirurgia estetică din România
- 23:02Noul „Dubai”, mai aproape de România. Grecia construiește orașul viitorului. Megaproiectul uriaș va fi gata anul viitor
- 22:47Ce sărbătoare e pe 20 iunie 2026. Sfinții importanți pomeniți în Postul Sfinților Petru și Pavel
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News