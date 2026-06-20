Dovlecei pane cu sos de usturoi. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele toride de vară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 18:23

Dovleceii pane cu sos de usturoi reprezintă una dintre cele mai simple și gustoase rețete de vară, apreciată pentru combinația dintre textura crocantă a legumelor și aroma intensă a sosului. Se pregătesc rapid, din ingrediente accesibile, și pot fi serviți atât ca aperitiv, cât și ca gustare sau garnitură lângă diverse feluri de mâncare. Gustul lor proaspăt și ușor îi face ideali pentru zilele călduroase, când cauți preparate ușoare, dar pline de savoare.

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