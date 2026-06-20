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Lifestyle· 2 min citire

Dovlecei pane cu sos de usturoi. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele toride de vară

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 18:23

Dovleceii pane cu sos de usturoi reprezintă una dintre cele mai simple și gustoase rețete de vară, apreciată pentru combinația dintre textura crocantă a legumelor și aroma intensă a sosului. Se pregătesc rapid, din ingrediente accesibile, și pot fi serviți atât ca aperitiv, cât și ca gustare sau garnitură lângă diverse feluri de mâncare. Gustul lor proaspăt și ușor îi face ideali pentru zilele călduroase, când cauți preparate ușoare, dar pline de savoare.

INGREDIENTE:

1 dovlecel potrivit

2 ouă

200 gr pesmet panko

200 gr făină de grâu

1-2 roșii coapte bine

5-6 căței de usturoi

50 ml ulei de floarea soarelui

busuioc

sare și piper

ulei pentru prăjit

MOD DE PREPARARE:

Pentru început se sparg ouăle într-un bol, se adaugă un praf de sare și se bat bine cu o furculiță sau un tel.

Se spală dovlecelul, se îndepărtează capetele și se taie în felii subțiri. Se condimentează feliile cu sare și piper, după gust.

Se amestecă făina cu un praf de sare într-o farfurie adâncă, iar pesmetul se pune într-o altă farfurie.

Se încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare.

Fiecare felie de dovlecel se trece prin făină, apoi prin oul bătut și, la final, prin pesmet. Se prăjesc feliile în uleiul încins, câte 2–3 minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante. Se scot pe un platou tapetat cu șervețele de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei.

Între timp, se pregătește sosul.

Se pisează usturoiul și se pune într-un bol. Se adaugă puțină sare și se amestecă, încorporând treptat uleiul, până se obține o compoziție cremoasă. Se adaugă roșia dată pe răzătoare și se omogenizează bine. Dacă se dorește aroma, se pot adăuga câteva frunze de busuioc proaspăt, tocate mărunt.

Se servesc dovleceii pane cât sunt încă calzi, alături de sosul aromat cu usturoi și roșii. Sunt perfecți ca aperitiv, gustare sau garnitură și aduc în farfurie gustul proaspăt al verii, potrivit sursei.

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