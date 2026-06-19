Workleisure | Munca remote a schimbat stilul vestimentar pentru totdeauna

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iun. 2026, 08:46

Termenul „workleisure” definește articole vestimentare care fac tranziția eficientă între ocupații și medii casual, în afara serviciului. Îmbrăcămintea „workleisure” excelează în două roluri: oferă articole vestimentare casual profesionale, care par elegante pentru nevoile de la locul de muncă, dar rămân adaptabile și pentru timpul liber. Un sacou elastic și pantaloni eleganți lejeri, confecționați din materiale premium, sunt exemple perfecte de ținute de lucru pentru timpul liber.

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