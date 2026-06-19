Workleisure | Munca remote a schimbat stilul vestimentar pentru totdeauna

Termenul „workleisure” definește articole vestimentare care fac tranziția eficientă între ocupații și medii casual, în afara serviciului. Îmbrăcămintea „workleisure” excelează în două roluri: oferă articole vestimentare casual profesionale, care par elegante pentru nevoile de la locul de muncă, dar rămân adaptabile și pentru timpul liber. Un sacou elastic și pantaloni eleganți lejeri, confecționați din materiale premium, sunt exemple perfecte de ținute de lucru pentru timpul liber.
Workleisure prezintă un concept vestimentar modern care combină aspectul profesional cu caracterul practic și evită orice compromis în ceea ce privește profesionalismul la locul de muncă. Interesul tot mai mare pentru îmbrăcămintea de lucru și de agrement a determinat o extindere rapidă a mărcilor în diviziile de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei, pentru a oferi articole vestimentare funcționale hibride, care se transformă din medii profesionale în medii de agrement.
Factorii cheie din spatele ascensiunii Workleisure-ului
1. Ascensiunea modelelor de lucru la distanță și hibride
Majoritatea locurilor de muncă au adoptat operațiunile la distanță după ce COVID-19 a schimbat modul în care oamenii își desfășoară activitatea. Angajații au achiziționat haine care combinau confortul pentru uzul acasă cu nivelurile standard de lustruire la locul de muncă în timpul tranziției pe scară largă către munca la distanță. Datorită schimbărilor în stilul de viață individual, lucrătorii preferă acum îmbrăcămintea de tip work-leisure, care oferă atât confort, cât și un aspect profesional. Această schimbare a avut loc deoarece lucrătorii nu mai doresc să poarte costume incomode sau cămăși rigide acasă, deși au nevoie în continuare de o ținută de lucru adecvată atunci când intră la birou sau participă la întâlniri virtuale.
2. Influența sportului
Fuziunea elementelor vestimentare sport în moda de zi cu zi a dominat tendințele modei în ultimii zece ani. Articolele sport, precum colanții, adidașii și hanoracele, formează nucleul acestei tendințe, dar sportul de lucru extinde acest concept prin combinarea îmbrăcămintei sport cu îmbrăcămintea de lucru profesională adecvată. Consumatorii își doresc acum îmbrăcăminte potrivită pentru birou, care să le protejeze confortul sportiv.
3. O schimbare în cultura la locul de muncă
Timpul de lucru liber a crescut datorită schimbărilor în cultura locului de muncă în toate industriile. Companiile moderne au trecut de la codul vestimentar tradițional formal la standarde mai casual în mediile profesionale. Organizațiile companiilor se concentrează acum pe îmbunătățirea bunăstării angajaților prin programe care asigură confort și productivitate maximă. Pew Research a descoperit că lucrătorii americani demonstrează acum o eficiență sporită atunci când își desfășoară activitatea de acasă, potrivit a 60% dintre respondenți.
4. Preferințele consumatorilor pentru versatilitate
Oamenii de astăzi prioritizează adaptabilitatea mai presus de orice în ceea ce privește preferințele lor de cumpărare. Consumatorul modern respinge stilurile vestimentare care funcționează strict conform destinației. Oamenii de astăzi se concentrează pe stilul sustenabil și pe îmbrăcămintea minimalistă care servește mai multor medii, așa că îmbrăcămintea worktime face apel la această preferință, oferind articole vestimentare care trec ușor de la un mediu profesional la unul casual.
Perspective de afaceri ale industriei de îmbrăcăminte Workleisure
În ultimii ani, industria îmbrăcămintei de tip workleisure a cunoscut o creștere rapidă. Piața îmbrăcămintei sport a atins o valoare de piață de 353,4 miliarde de dolari în 2020, potrivit Grand View Research, iar cercetătorii prevăd că această piață va crește cu o rată anuală compusă de creștere de 8,5% între 2021 și 2028, datorită creșterii flexibile a programului de lucru al companiilor, îmbrăcămintea de tip workleisure reprezentând un procent major din această expansiune a pieței.
Cererea largă de produse de agrement pentru serviciu susține creșterea vânzărilor în categoria articolelor sport și de îmbrăcăminte formală tradițională. Segmentul de agrement al comercianților cu amănuntul Lululemon, Nike și Adidas continuă să se extindă alături de mărcile tradiționale de îmbrăcăminte Ralph Lauren și Banana Republic, datorită cererii tot mai mari din partea consumatorilor pentru articole vestimentare confortabile, potrivite pentru birou.
Prin intermediul canalelor lor de vânzări DTC, brandurile de nișă mai mici au acum șansa de a avea succes pe piața workleisure, în ciuda giganților consacrați din modă. Cererea de pe piață pentru îmbrăcăminte workleisure a adus succes companiilor startup Naadam și Summersalt, care oferă colecții excepționale cu produse confortabile și versatile de înaltă calitate.
Studiile de piață realizate de McKinsey & Company arată că 67% dintre cumpărători își bazează deciziile de cumpărare pe aspecte legate de sustenabilitate; prin urmare, sustenabilitatea trebuie luată în considerare de către brandurile de modă care dezvoltă colecții workleisure. Concurenții de pe piață care se concentrează pe practici sustenabile și etice și pe operațiuni comerciale responsabile vor genera performanțe comerciale mai bune în industria lor.