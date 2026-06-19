Horoscopul săptămânii 22-28 iunie 2026. Schimbări importante pentru multe zodii, iar Racii intră într-o perioadă de restart

Publicat 19 iun. 2026, 22:07 Sursă astrosofa.com

Săptămâna 22-28 iunie vine cu una dintre cele mai interesante configurații astrale ale lunii. Soarele a intrat deja în Rac, marcând începutul unui nou sezon astrologic dominat de emoții, familie, siguranță și nevoia de stabilitate. În același timp, Mercur se află tot în Rac și amplifică discuțiile despre trecut, relații și decizii luate cu sufletul, nu doar cu logica.

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