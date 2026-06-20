Dr. Levy, un nume de referință în chirurgia estetică din România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 11:06

Dr. Levy este un chirurg plastician cu recunoaştere internațională, are peste 26.000 de intervenții chirurgicale estetice şi reconstructive. A lucrat în săli dotate cu tehnologie de ultimă generație, dar şi în corturi militare din Sierra Leone, unde a operat copii-soldați cu răni din război, tumori şi malformații, fără antibiotice suficiente şi fără echipamentul pe care îl considerăm de bază.

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