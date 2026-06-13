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Politica· 1 min citire
Premierul desemnat, așteptat să prezinte programul de guvernare
Eugen Tomac și Ilie Bolojan
Publicat13 iun. 2026, 12:39
SursăRealitatea PLUS
Formarea Guvernului Tomac intră în linie dreaptă! Premierul desemnat este așteptat astăzi să depună oficial în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Deja, cea mai mare parte dintre principalele partide au decis să nu susțină noul executiv.
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