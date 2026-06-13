Premierul desemnat, așteptat să prezinte programul de guvernare

Publicat 13 iun. 2026, 12:39 Sursă Realitatea PLUS

Formarea Guvernului Tomac intră în linie dreaptă! Premierul desemnat este așteptat astăzi să depună oficial în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Deja, cea mai mare parte dintre principalele partide au decis să nu susțină noul executiv.

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