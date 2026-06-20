Cele trei zodii care renasc ASTĂZI. Trecutul își pierde influența, iar viața lor devine mult mai clară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 17:39

Astrele deschid un nou capitol începând cu 20 iunie 2026, aducând o energie de transformare profundă pentru trei semne zodiacale. Sub influența lui Chiron, cunoscut drept „vindecătorul rănit”, se activează procese de eliberare emoțională, vindecare și recâștigare a încrederii în sine. Taurii, Balanțele și Peștii simt mai puternic această schimbare, lăsând în urmă frici, nesiguranțe și etape dificile. Este un moment în care trecutul își pierde influența, iar direcția de viață devine mai clară, deschizând calea către stabilitate, curaj și reconectare cu propria putere interioară.

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