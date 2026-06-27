Șoferii ruși au început să-și pună în rezervor pastile care reduc consumul de carburant, conform reclamelor

Creșterea prețurilor la carburanți și dificultățile de aprovizionare i-au împins pe tot mai mulți șoferi din Rusia să caute soluții neobișnuite pentru a reduce consumul de combustibil.
În ultimele săptămâni, o categorie de produse controversate a devenit tot mai populară, fiind promovată drept o metodă simplă prin care mașinile ar consuma mai puțin și ar funcționa mai eficient.
Este vorba despre așa-numitele „pastile pentru combustibil”, produse care se introduc direct în rezervor și despre care producătorii susțin că îmbunătățesc arderea benzinei. Specialiștii privesc însă cu multă rezervă aceste promisiuni și avertizează că utilizarea lor poate avea efecte nedorite asupra motoarelor.
Cererea a explodat pe fondul scumpirii carburanților
Potrivit informațiilor publicate de canalul rusesc de Telegram BAZA, vânzările acestor pastile au crescut de aproximativ două ori și jumătate într-o singură lună.
Fenomenul apare într-o perioadă în care atacurile cu drone asupra rafinăriilor din Rusia au afectat stocurile de combustibil. În unele regiuni au fost introduse restricții privind vânzarea carburanților, iar în altele prețurile au fost majorate pentru a limita cererea.
În acest context, mulți șoferi încearcă să reducă fiecare litru consumat, iar produsele care promit economii rapide au început să fie tot mai căutate.
Cum promit producătorii că funcționează
Pastilele sunt comercializate sub mărci precum Buqa sau B-ECO și sunt prezentate drept aditivi care optimizează procesul de ardere din motoarele cu combustie internă.
Potrivit producătorilor, acestea ar stabiliza arderea combustibilului și ar crește eficiența motorului, ceea ce s-ar traduce printr-un consum mai redus.
Unele dintre companiile care le comercializează merg chiar mai departe și susțin că produsul poate transforma benzina AI-92 într-un echivalent apropiat de AI-95.
Se găsesc în benzinării și costă mai puțin de un dolar
Aceste produse sunt disponibile în numeroase stații de alimentare din Rusia și au prețuri cuprinse între 50 și 80 de ruble, adică aproximativ 0,7-1,1 dolari.
Producătorii afirmă că o singură pastilă este suficientă pentru tratarea a până la 200 de litri de benzină.
Prețul redus și promisiunea unor economii consistente au contribuit la popularizarea rapidă a acestor produse în rândul șoferilor.
Specialiștii avertizează că efectele nu sunt demonstrate
În ciuda popularității în creștere, modul în care aceste pastile ar produce efectele promise rămâne neclar.
Experții avertizează că substanțele conținute de aceste produse pot interacționa cu aditivii deja existenți în combustibil, ceea ce ar putea provoca probleme la injectoare sau alte defecțiuni ale motorului.
Totodată, numeroși specialiști consideră că aceste pastile nu reprezintă decât un „placebo pentru motor”, comercializat mai degrabă pentru a profita de șoferii preocupați de costurile tot mai mari ale alimentării, decât pentru a oferi economii reale de combustibil.