Șoferii ruși au început să-și pună în rezervor pastile care reduc consumul de carburant, conform reclamelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 19:15

Creșterea prețurilor la carburanți și dificultățile de aprovizionare i-au împins pe tot mai mulți șoferi din Rusia să caute soluții neobișnuite pentru a reduce consumul de combustibil.

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