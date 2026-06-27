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Tânăr de 24 de ani, rănit grav după ce a fost prins sub roata unui tractor neasigurat

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 20:04
Actualizat27 iun. 2026, 20:08

Un tânăr de 24 de ani a fost grav rănit, sâmbătă, după ce a fost prins sub roata unui tractor lăsat neasigurat de către cel care îl conducea. Victima fiind preluată de un elicopter.

Din primele informații, accidentul s-a produs pe DC 19, în județul Sibiu.

"Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că un localnic în vârstă de 24 de ani a fost prins sub roata unui tractor lăsat neasigurat de către cel care îl conducea, un alt localnic în vârstă de 58 de ani, ambii fiind coborâți din vehicul pentru a verifica o posibilă defecțiune. Tânărul a suferit vătămări corporale grave și a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", au transmis, sâmbătă, reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

Victima a suferit un traumatism toracic prin strivire.

"Echipajul SAJ sosit la fața locului i-a acordat asistență medicală bărbatului care a suferit un traumatism toracic prin strivire. În cele din urmă, a fost predat echipajului aerian sosit de la Târgu Mureș, care l-a transportat la UPU SMURD Mureș", arată Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și a dispunerii măsurilor legale.

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