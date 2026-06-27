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Tânăr de 24 de ani, rănit grav după ce a fost prins sub roata unui tractor neasigurat
Ambulanță
Publicat27 iun. 2026, 20:04
Actualizat27 iun. 2026, 20:08
Un tânăr de 24 de ani a fost grav rănit, sâmbătă, după ce a fost prins sub roata unui tractor lăsat neasigurat de către cel care îl conducea. Victima fiind preluată de un elicopter.
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