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Social· 1 min citire
Alertă în Satu Mare: pompierii caută o persoană dispărută în râul Someș
Intervenție Someș/ Arhivă foto
Pompierii din Satu Mare intervin în zona Podului Decebal pentru căutarea unei persoane dispărute în râul Someș.
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