Sărbătoarea zilei de duminică, 21 iunie 2026. Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie, dezlegare la pește

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 23:29

În acest an, pe data de 21 iunie 2026, în Biserica Ortodoxă Română sunt cinstiți Sfinții Mucenici Iulian din Tars și Afrodisie și, în același timp, este marcată Duminica a III-a după Rusalii, cea a Sfinților Athoniți, fiind rânduită o nouă dezlegare la pește pentru credincioșii care țin postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

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