Horoscopul zilei de vineri, 21 august 2026. Responsabilitățile nu mai pot fi amânate. Venus și Saturn aduc lecții importante în dragoste și bani

Publicat 20 aug. 2026, 21:43 Actualizat 20 aug. 2026, 22:11

Ziua de vineri vine la pachet cu responsabilități care nu mai pot fi amânate și cu situații care cer maturitate și răbdare. Opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce întârzieri, dezamăgiri sau discuții legate de bani și relații, însă gândirea limpede și abordarea practică ne ajută să depășim momentele mai dificile.

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