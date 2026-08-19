Zacuscă de vinete pentru iarnă. Rețeta tradițională, cu gust autentic, care nu trebuie să îți lipsească din camară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 19:14

Zacusca de vinete este unul dintre preparatele nelipsite din cămările românilor în sezonul rece. Aromată, sățioasă și ușor afumată datorită vinetelor coapte, zacusca poate fi servită atât la micul dejun, cât și ca gustare sau aperitiv. Dacă vrei să pregătești zacuscă pentru iarnă, rețeta de mai jos este simplă și potrivită pentru pus în borcane.

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