Zacuscă de vinete pentru iarnă. Rețeta tradițională, cu gust autentic, care nu trebuie să îți lipsească din camară

Zacusca de vinete este unul dintre preparatele nelipsite din cămările românilor în sezonul rece. Aromată, sățioasă și ușor afumată datorită vinetelor coapte, zacusca poate fi servită atât la micul dejun, cât și ca gustare sau aperitiv. Dacă vrei să pregătești zacuscă pentru iarnă, rețeta de mai jos este simplă și potrivită pentru pus în borcane.
INGREDIENTE:
Pentru aproximativ 6-7 borcane de 400 ml ai nevoie de:
MOD DE PREPARARE:
1. Coace vinetele și ardeii
Coace vinetele pe grătar, plită sau în cuptor până când coaja se înnegrește, iar miezul devine moale. Lasă-le să se răcească puțin, apoi curăță-le de coajă și pune-le la scurs într-o sită.
Coace și ardeii kapia sau gogoșarii. Curăță-i de coajă, cotoare și semințe, apoi lasă-i la scurs.
După ce s-au scurs bine, toacă vinetele și ardeii cu un cuțit sau cu ajutorul unui tocător.
2. Pregătește ceapa
Toacă ceapa mărunt și pune-o într-o cratiță încăpătoare, împreună cu uleiul. Călește-o la foc mic până când devine moale și ușor transparentă.
Este important să nu o rumenești prea tare, deoarece gustul final al zacuștii poate deveni amar.
3. Adaugă legumele
Peste ceapa călită adaugă ardeii tocați și amestecă bine. După câteva minute, pune și vinetele.
Adaugă sucul de roșii, foile de dafin, piperul și sarea. Amestecă toate ingredientele și lasă zacusca să fiarbă la foc mic.
4. Fierbe zacusca
Zacusca trebuie lăsată să fiarbă lent, amestecând din când în când pentru a evita lipirea de fundul vasului.
În funcție de cantitate și de cât de apoase sunt legumele, fierberea poate dura aproximativ 1-2 ore. Zacusca este gata atunci când compoziția devine groasă, iar uleiul începe să se ridice la suprafață.
Gustă și mai adaugă sare sau piper, dacă este nevoie.
Cum pui zacusca în borcane pentru iarnă
Borcanele trebuie să fie foarte bine spălate și sterilizate înainte de folosire.
Cât timp zacusca este fierbinte, pune-o în borcanele pregătite, lăsând puțin spațiu până la margine. Închide imediat borcanele cu capace curate și sterilizate.
Pentru o conservare mai sigură, borcanele pline pot fi procesate termic într-o baie de apă sau la cuptor, conform unei metode testate pentru conserve. După răcire, verifică dacă toate capacele sunt bine închise și păstrează borcanele într-un loc răcoros, întunecat și uscat.
Trucuri pentru o zacuscă delicioasă
Coace bine vinetele. Aroma ușor afumată este una dintre caracteristicile principale ale unei zacuști bune.
Lasă legumele la scurs. Vinetele și ardeii care conțin prea multă apă vor prelungi timpul de fierbere.
Fierbe zacusca la foc mic. Astfel, aromele se combină mai bine, iar compoziția se îngroașă treptat.
Nu te grăbi cu uleiul. Cantitatea poate fi ajustată în funcție de preferințe, însă zacusca trebuie să aibă suficient ulei pentru textura și gustul specifice.
Odată răcită, zacusca poate fi întinsă pe pâine prăjită și servită simplu sau alături de murături. Este una dintre acele conserve de casă care aduc gustul verii chiar și în mijlocul iernii.