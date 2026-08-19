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Lifestyle· 1 min citire
Madonna a venit cu elicoptere și alai să se reculeagă la o renumită mănăstire grecească din Meteora – FOTO
Madonna (2026 - Profimedia)
Publicat19 aug. 2026, 08:48
Actualizat19 aug. 2026, 08:51
Madonna și-a petrecut ziua de naștere în Grecia și a făcut o oprire-surpriză la Meteora, unde a vizitat Mănăstirea Varlaam în căutarea unei experiențe „mai profunde și mai spirituale”. Artista a ajuns cu două elicoptere, însoțită de aproximativ 12 persoane, printre care și fiul ei.
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