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Lifestyle· 1 min citire

Madonna a venit cu elicoptere și alai să se reculeagă la o renumită mănăstire grecească din Meteora – FOTO

Madonna (2026 - Profimedia)

Madonna (2026 - Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 08:48
Actualizat19 aug. 2026, 08:51

Madonna și-a petrecut ziua de naștere în Grecia și a făcut o oprire-surpriză la Meteora, unde a vizitat Mănăstirea Varlaam în căutarea unei experiențe „mai profunde și mai spirituale”. Artista a ajuns cu două elicoptere, însoțită de aproximativ 12 persoane, printre care și fiul ei.

Starul a rămas aproape trei ore în complexul monahal, fiind ghidată de două persoane care i-au prezentat istoria locului. Mănăstirea a fost deschisă special pentru ea, deși programul de vizitare se încheiase, scrie Protothema.gr/.

Fotografiile surprinse la fața locului o arată pe Madonna îmbrăcată în alb, păstrând un profil discret și o atitudine prietenoasă pe tot parcursul vizitei.

Artista s-a întâlnit și cu starețul Mănăstirii Varlaam, părintele Benedict, cu care a avut o discuție „profund personală și spirituală”, potrivit unui călugăr. Madonna s-a interesat inclusiv de mătăniile pe care acesta îl purta.

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