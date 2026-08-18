Primul Ferrari electric din istorie s-a vândut cu 40 de milioane de euro. Cine este cumpărătorul

Un nou record absolut a fost stabilit pe piața auto de lux: primul exemplar al modelului Ferrari Luce, primul automobil 100% electric dezvoltat de constructorul din Maranello, s-a vândut la licitație pentru suma incredibilă de 40 de milioane de dolari. Noul proprietar va trebui însă să dea dovadă de răbdare, livrarea vehiculului fiind programată abia pentru anul 2027.
Casa de licitații RM Sotheby’s a doborât un nou record mondial în cadrul celebrului eveniment Monterey Car Week din California. Exemplarul de debut al primului model complet electric din istoria mărcii din Maranello, denumit Ferrari Luce și purtând seria „Șasiul 0”, a fost adjudecat pentru suma spectaculoasă de 40 de milioane de dolari. Tranzacția îl transformă oficial în cel mai scump automobil nou vândut vreodată la o licitație publică, deși un model standard are un preț de pornire estimat la 550.000 de euro.umpărătorul primului exemplar Ferrari Luce („Chassis 0”), vândut la licitația RM Sotheby's din cadrul Monterey Car Week cu suma record de 40 de milioane de dolari, este miliardarul, inventatorul și optometristul american Dr. Herbert „Herbie” Wertheim. Acesta este un investitor în vârstă de 87 de ani, cu o avere de miliarde de dolari și deținător a peste 100 de patente în domeniul opticii. Suma uriașă plătită (de zeci de ori peste prețul de listă al modelului) reprezintă o acțiune filantropică, întrucât toți banii au fost direcționați către The Ferrari Foundation pentru susținerea unor inițiative educaționale.
Detalii exclusive: Unicat creat prin programul Tailor Made
Suma uriașă plătită pentru acest vehicul se explică prin statutul său de piesă unică de colecție, configurată special pentru evenimentul din California și marcată cu o plachetă comemorativă distinctă:
Finisaj exterior irizat: Vopseaua caroseriei își schimbă nuanțele între verde și violet în funcție de unghiul de incidență al luminii.
Elemente vizuale dedicate: Jantele, etrierele de frână și sigla căluțului cabrat pe fundal alb optic au fost realizate la comandă.
Habitaclu exclusiv: Interiorul este îmbrăcat în piele metalizată Perla Le Mans, combinată cu inserții în tonuri Grigio Corvara.
Livrare amânată până în 2027 și scop caritabil
Noul proprietar va fi nevoit să aștepte pentru a se urca la volan. Autovehiculul a fost trimis înapoi la fabrica din Maranello pentru ultimele ajustări, iar livrarea oficială este programată pentru primele luni ale anului 2027. Toate încasările obținute în urma licitației vor fi direcționate către Fundația Ferrari, urmând să finanțeze proiecte educaționale la nivel internațional.
Noul record îl depășește pe cel stabilit în august 2025 tot la Monterey, când un exemplar unicat Ferrari Daytona SP3 Tailor Made fusese adjudecat pentru suma de 26 de milioane de dolari.