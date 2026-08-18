De ce unele uși scârțâie, iar altele rămân impecabile?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:03

Puține lucruri sunt mai enervante decât o ușă care începe să scârțâie la fiecare deschidere. De cele mai multe ori, zgomotul apare treptat și este ignorat până când utilizarea zilnică devine deranjantă. Mulți dau vina pe ușă, însă deseori problema pornește adesea dintr-o componentă mult mai mică: balamaua. Dacă vrei ca o ușă să funcționeze la fel de bine și după câțiva ani de utilizare, merită să vezi ce influențează durabilitatea unui astfel de sistem.

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