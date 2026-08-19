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Lifestyle· 1 min citire
O artistă din România generează controverse în Italia. Maica Domnului desenată cu aspect masculin
Icoana controversată
Publicat19 aug. 2026, 19:23
SursăRealitatea PLUS
O artistă româncă din Sibiu a provocat mari controverse în Italia după ce a desenat-o pe Maica Domnului cu aspect... masculin. Opera sa a fost expusă în cadrul unui eveniment din Siena.
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