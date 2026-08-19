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Lifestyle· 1 min citire

O artistă din România generează controverse în Italia. Maica Domnului desenată cu aspect masculin

Icoana controversată

Icoana controversată

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 19:23
SursăRealitatea PLUS

O artistă româncă din Sibiu a provocat mari controverse în Italia după ce a desenat-o pe Maica Domnului cu aspect... masculin. Opera sa a fost expusă în cadrul unui eveniment din Siena.

Preoții italieni au refuzat sfințirea imaginii controversate

Icoana Fecioarei a stârnit controverse din cauza modului în care se îndepărtează de iconografia tradițională.

Lucrarea a generat reacții dure, iar Arhiepiscopul de Siena a refuzat să binecuvânteze imaginea în cadrul unei sărbători a orașului.

În urma reacțiilor, artista Teodora Axente a declarat că lucrarea sa reprezintă strict viziunea proprie asupra Fecioarei.

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