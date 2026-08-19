De ce ți se umflă picioarele vara. Când este cazul să te îngrijorezi

Temperaturile ridicate nu aduc doar disconfortul provocat de căldură, ci pot avea efecte vizibile asupra organismului. Printre acestea se numără umflarea gleznelor și a picioarelor, un fenomen frecvent în zilele caniculare, dar care, în anumite situații, poate ascunde și probleme de sănătate.
De ce se umflă picioarele când este foarte cald
Căldura determină dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii, mecanism prin care organismul încearcă să elimine căldura. În anumite situații, acest lucru poate favoriza acumularea temporară de lichid în țesuturi, în special la nivelul membrelor inferioare.
Fenomenul este mai evident spre sfârșitul zilei, după ore întregi în care ai stat în picioare sau pe scaun.
Statul mult în aceeași poziție poate agrava problema
Dacă lucrezi multe ore la birou sau, dimpotrivă, ai un job care presupune să stai permanent în picioare, circulația venoasă de la nivelul picioarelor poate fi îngreunată.
Mișcarea musculaturii gambelor ajută sângele venos să se întoarcă spre inimă. De aceea, mersul pe jos și schimbarea frecventă a poziției pot fi utile.
Sarea poate contribui la retenția de apă
Un consum ridicat de sodiu poate favoriza retenția de apă. Vara, acest lucru poate deveni mai evident dacă alimentația include multe produse procesate, mezeluri, chipsuri, brânzeturi foarte sărate sau fast-food.
Asta nu înseamnă că trebuie eliminată complet sarea din alimentație. Organismul are nevoie de sodiu, însă cantitatea consumată contează.
Deshidratarea poate părea paradoxală, dar poate favoriza retenția
Când pierzi multe lichide prin transpirație și nu bei suficientă apă, organismul încearcă să conserve apa disponibilă.
De aceea, în zilele foarte calde, hidratarea regulată este importantă. Nu este recomandat să aștepți până când senzația de sete devine intensă.
Ce poți face dacă ai gleznele umflate
Dacă edemul este ușor și apare în special în zilele foarte călduroase, câteva măsuri simple pot ajuta:
fă pauze dacă stai mult pe scaun;
ridică picioarele pentru perioade scurte;
mergi pe jos și evită să stai ore întregi nemișcat;
bea suficiente lichide;
redu excesul de alimente foarte sărate;
evită hainele sau încălțămintea extrem de strâmte.
Când umflarea picioarelor nu mai este doar de la căldură
Există însă situații în care edemul necesită evaluare medicală.
Dacă umflarea apare brusc, este predominant la un singur picior sau este însoțită de durere, roșeață ori senzație de căldură locală, este important să ceri rapid sfatul unui medic.
De asemenea, umflarea persistentă a ambelor picioare poate apărea în contextul unor afecțiuni venoase, cardiace, renale sau hepatice, precum și ca efect advers al anumitor medicamente.
Iar dacă edemul este asociat cu dificultăți de respirație, durere în piept sau stare generală sever alterată, este nevoie de evaluare medicală urgentă.
Nu lua diuretice după ureche
Una dintre greșelile frecvente este încercarea de a elimina rapid apa din organism cu medicamente diuretice sau diverse produse „detox”.
Faptul că ai gleznele umflate nu înseamnă automat că ai nevoie de un diuretic. Cauza edemului trebuie identificată, iar tratamentul depinde de aceasta, potrivit sursei.