De ce ți se umflă picioarele vara. Când este cazul să te îngrijorezi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 21:17

Temperaturile ridicate nu aduc doar disconfortul provocat de căldură, ci pot avea efecte vizibile asupra organismului. Printre acestea se numără umflarea gleznelor și a picioarelor, un fenomen frecvent în zilele caniculare, dar care, în anumite situații, poate ascunde și probleme de sănătate.

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