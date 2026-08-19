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Lifestyle· 1 min citire

Statuia Culturistului din Bușteni stârnește controverse. Ce se ascunde în spatele ei

Statuia Culturistului

Statuia Culturistului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 21:13
SursăRealitatea PLUS

Statuia Culturistului din Bușteni stârnește controverse! Aceasta are 2 metri și înfățișează un bărbat cu o musculatură foarte dezvoltată, cu barbă și lanț la gât.

Statuia din Bușteni

În timp ce unii localnici din Bușteni spun că este o idee bună, alții contestă statuia.

Aceasta a costat aproximativ 5.000 de euro și a fost realizată de un artizan local din Azuga.

A fost amplasată într-o zonă cu trafic intens de administratorul unui hotel, care a vrut să transmită un mesaj în direcția cultivării mișcării, a sportului în aer liber și a diversificării ofertei turistice a stațiunii Bușteni.

Statuia va fi mutată în interiorul unității hoteliere, după ce a fost contestată inclusiv de autoritățile locale

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