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Lifestyle· 1 min citire
Statuia Culturistului din Bușteni stârnește controverse. Ce se ascunde în spatele ei
Statuia Culturistului
Publicat19 aug. 2026, 21:13
SursăRealitatea PLUS
Statuia Culturistului din Bușteni stârnește controverse! Aceasta are 2 metri și înfățișează un bărbat cu o musculatură foarte dezvoltată, cu barbă și lanț la gât.
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