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Institutul Cultural Român sărbătorește Ziua Limbii Române cu trei zile de evenimente de excepție

Afisul evenimentului ICR

Afisul evenimentului ICR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 12:46

Ziua Limbii Române se transformă anul acesta într-un mini‑festival, organizat chiar în grădina Institutului Cultural Român. Timp de trei zile, spațiul din Aleea Alexandru devine loc de joacă pentru copii, scenă pentru muzică și punct de întâlnire pentru oameni care celebrează limba română în cele mai diverse forme. Intrarea este liberă.

Grădina din Aleea Alexandru nr. 38 se transformă într-un spațiu dedicat limbii române, timp de trei zile, între 29 și 31 august. Atmosfera va fi una relaxată, de festival cultural, cu ateliere pentru copii reunite sub titlul „Aventuri în grădina Limbii Române”, unde cei mici vor descoperi jocuri, povești și activități interactive inspirate din expresii și tradiții românești.

Printre invitații de renume care vor onora evenimentul se află soprana Ana Cebotari, violonistul Valentin Albeșteanu și pianistul Valentin Cucu, care vor celebra limba română printr-un moment unic de muzică și poezie.

Un alt moment de referință este proiecția filmului „Hotarul”, realizată în parteneriat cu Ambasada Republicii Moldova, o producție care explorează identitatea și memoria din spațiul românesc.

Pe parcursul celor trei zile, ICR va difuza și un colaj video cu mesaje ale unor personalități din cultură, știință, sport și mediul academic, alături de reprezentanți ai comunităților românești din vecinătate și diaspora — o panoramă a felului în care limba română este trăită, păstrată și dusă mai departe.

Vezi programul complet al evenimentelor, pe zile și ore.

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