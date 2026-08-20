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Lifestyle· 1 min citire
Institutul Cultural Român sărbătorește Ziua Limbii Române cu trei zile de evenimente de excepție
Afisul evenimentului ICR
Ziua Limbii Române se transformă anul acesta într-un mini‑festival, organizat chiar în grădina Institutului Cultural Român. Timp de trei zile, spațiul din Aleea Alexandru devine loc de joacă pentru copii, scenă pentru muzică și punct de întâlnire pentru oameni care celebrează limba română în cele mai diverse forme. Intrarea este liberă.
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