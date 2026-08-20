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Sanatate· 1 min citire
Noi detalii despre medicul rezident care s-a sinucis la Spitalul Universitar. Apropiații spun că era copleșit de boala gravă a părinților
Medic
Publicat20 aug. 2026, 09:08
Actualizat20 aug. 2026, 09:19
SursăRealitatea PLUS
Apar noi informații în cazul medicului rezident în vârstă de 28 de ani care și-a pierdut viața la Spitalul Universitar din București. Tânărul efectua aici un stagiu de pregătire, iar apropiații spun că, în ultima perioadă, era profund afectat de problemele grave de sănătate ale părinților săi, conform Realitatea PLUS.
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