Noi detalii despre medicul rezident care s-a sinucis la Spitalul Universitar. Apropiații spun că era copleșit de boala gravă a părinților

Publicat 20 aug. 2026, 09:08 Actualizat 20 aug. 2026, 09:19 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi informații în cazul medicului rezident în vârstă de 28 de ani care și-a pierdut viața la Spitalul Universitar din București. Tânărul efectua aici un stagiu de pregătire, iar apropiații spun că, în ultima perioadă, era profund afectat de problemele grave de sănătate ale părinților săi, conform Realitatea PLUS.

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