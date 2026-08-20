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Sanatate· 1 min citire

Noi detalii despre medicul rezident care s-a sinucis la Spitalul Universitar. Apropiații spun că era copleșit de boala gravă a părinților

Medic

Medic

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 09:08
Actualizat20 aug. 2026, 09:19
SursăRealitatea PLUS

Apar noi informații în cazul medicului rezident în vârstă de 28 de ani care și-a pierdut viața la Spitalul Universitar din București. Tânărul efectua aici un stagiu de pregătire, iar apropiații spun că, în ultima perioadă, era profund afectat de problemele grave de sănătate ale părinților săi, conform Realitatea PLUS.

Tânărul a fost găsit de o colegă

Tragedia s-a produs miercuri, în jurul prânzului. Potrivit primelor informații, medicul rezident ar fi plecat din Secția de Hematologie fără să anunțe pe nimeni și ar fi urcat până la etajul 14 al clădirii. Ulterior, acesta s-ar fi aruncat în gol și a căzut pe o terasă aflată la etajul al treilea.

O colegă a fost cea care l-a văzut și a sunat la 112. La scurt timp după incident, conducerea Spitalului Universitar a confirmat că este vorba despre un caz de sinucidere. Apropiații tânărului spun că acesta era copleșit de situația familiei sale. Ambii părinți ar suferi de o boală incurabilă, iar medicul ar fi început să pună activitatea profesională pe planul al doilea.

Colegii săi susțin că suferea enorm alături de părinții pe care știa că nu îi mai poate salva. Anchetatorii urmează să stabilească dacă această dramă familială a avut legătură cu gestul său extrem.

Polițiștii continuă cercetările

Medicii de la Institutul Național de Medicină Legală urmează să efectueze autopsia și să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările și audierile în acest caz.

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