Alertă în Germania! Obiect cu potențial explozibil, găsit pe o cale ferată din sudul țării: trafic, suspendat

Publicat 13 aug. 2026, 14:35 Actualizat 13 aug. 2026, 14:47

Poliția germană a deschis o anchetă după ce un obiect care ar putea conține material explozibil a fost descoperit, joi, pe liniile de cale ferată din orașul Treuchtlingen, în sudul Germaniei. Zona a fost izolată, iar experții analizează imaginile realizate cu raze X.

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