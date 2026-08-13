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Extern· 2 min citire
Alertă în Germania! Obiect cu potențial explozibil, găsit pe o cale ferată din sudul țării: trafic, suspendat
Căile ferate germane/ Profimedia
Publicat13 aug. 2026, 14:35
Actualizat13 aug. 2026, 14:47
Poliția germană a deschis o anchetă după ce un obiect care ar putea conține material explozibil a fost descoperit, joi, pe liniile de cale ferată din orașul Treuchtlingen, în sudul Germaniei. Zona a fost izolată, iar experții analizează imaginile realizate cu raze X.
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