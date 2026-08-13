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Alertă în Germania! Obiect cu potențial explozibil, găsit pe o cale ferată din sudul țării: trafic, suspendat

Căile ferate germane/ Profimedia

Căile ferate germane/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 14:35
Actualizat13 aug. 2026, 14:47

Poliția germană a deschis o anchetă după ce un obiect care ar putea conține material explozibil a fost descoperit, joi, pe liniile de cale ferată din orașul Treuchtlingen, în sudul Germaniei. Zona a fost izolată, iar experții analizează imaginile realizate cu raze X.

UPDATE - Obiectul suspect a fost identificat la  intrarea în gara din orașul Treuchtlingen, situat în apropiere de Nuremberg, notează agenția dpa

Polițiștii au securizat zona, iar forțele speciale au intervenit pentru examinarea acestuia. O echipă federală specializată în dezamorsarea dispozitivelor explozive a început verificările obiectului pentru a stabili dacă reprezintă o amenințare reală.  Poliția locală a precizat că analiza este în desfășurare. „Posibilitatea privind existența unor explozibili nu a fost încă exclusă”, au transmis autoritățile. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit poliției locale, citată de Reuters, autoritățile examinează obiectul pentru a stabili dacă acesta conține într-adevăr material explozibil.

Experții analizează imaginile cu raze X realizate asupra obiectului, în timp ce zona în care acesta a fost descoperit a fost securizată. Poliția le-a cerut oamenilor să păstreze distanța și să evite perimetrul izolat.

Germania, în alertă după incidentul de la Leipzig

Incidentul are loc la mai puțin de două săptămâni după o tentativă suspectă de atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig, în estul Germaniei. În apropierea unei piste a aeroportului a fost descoperit un aparat aerian fără pilot despre care autoritățile au afirmat că era încărcat cu explozibili.

Poliția germană continuă să investigheze cele două situații, în contextul în care autoritățile sunt în alertă cu privire la posibile amenințări asupra infrastructurii critice.

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