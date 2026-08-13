Rămasă fără pensie de invaliditate după o ședere prelungită în Maroc: O femeie, obligată să înapoieze peste 32.000 de euro

Publicat 13 aug. 2026, 13:08 Actualizat 13 aug. 2026, 13:13

O femeie stabilită în Spania a rămas fără pensia de invaliditate și trebuie să dea înapoi peste 32.000 de euro. Autoritățile au depistat că femeia a locuit sute de zile în Maroc, în timp ce veniturile familiei depășeau limita legală admisă pentru acordarea sprijinului financiar.

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