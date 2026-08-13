Rămasă fără pensie de invaliditate după o ședere prelungită în Maroc: O femeie, obligată să înapoieze peste 32.000 de euro

O femeie stabilită în Spania a rămas fără pensia de invaliditate și trebuie să dea înapoi peste 32.000 de euro. Autoritățile au depistat că femeia a locuit sute de zile în Maroc, în timp ce veniturile familiei depășeau limita legală admisă pentru acordarea sprijinului financiar.
Femeia încasa din decembrie 2013 o pensie de invaliditate necontributivă în valoare de 604,20 euro pe lună, la care se adăuga un supliment lunar cuprins între 36,03 și 37,69 euro. În paralel, aceasta primea și o pensie din Maroc de aproximativ 96,68 euro pe lună.
În urma unor verificări de rutină efectuate de Administrația Securității Sociale din Spania, s-a descoperit că, în perioada 2018–2021, femeia a acumulat 680 de zile petrecute în Maroc.
Conform legislației spaniole, pentru a păstra dreptul la o pensie necontributivă, beneficiarul trebuie să își mențină reședința pe teritoriul Spaniei și nu are voie să părăsească țara mai mult de 90 de zile într-un an calendaristic, cu excepția cazurilor bine justificate și aprobate. În consecință, autoritățile au decis retragerea retroactivă a pensiei, începând cu luna iunie 2018.
Veniturile familiei au depășit 73.000 de euro în 2021
Războiul de rezidență nu a fost singurul motiv al anulării prestației sociale. Verificările financiare au arătat că, în anul 2021, veniturile totale ale unității familiale au ajuns la 73.291,08 euro, sumă ce depășește cu mult baremul maxim permis pentru ajutoarele de stat necontributive.
În baza acestor nereguli, Administrația Securității Sociale a stabilit că femeia a încasat necuvenit suma totală de 32.857,20 euro. Din această datorie, 8.458 de euro reprezentau plățile din anul 2021, iar 764,40 euro constituiau o virare efectuată în ianuarie 2022.
Argumentul pandemiei de COVID-19, respins de judecători
Pentru a evita restituirea banilor și anularea pensiei, femeia a contestat decizia în instanță. Aceasta a susținut că absențele prelungite din Spania (în special în intervalul martie – septembrie 2020) au fost cauzate de închiderea frontierelor și restricțiile severe de călătorie impuse în timpul pandemiei de COVID-19.
Magistrații de la Înalta Curte de Justiție a Cataloniei au respins însă argumentația:
Absențele din Spania au fost repetate și au depășit limita legală de 90 de zile chiar și în afara perioadei acute de pandemie.
Beneficiara nu a notificat autoritățile competente despre plecările sale prelungite din țară.
Depășirea masivă a plafonului de venituri al familiei reprezenta, în sine, un motiv suficient pentru anularea pensiei.
Ce condiții impune Spania pentru pensia de invaliditate necontributivă
Pensia necontributivă de invaliditate (pensión de incapacidad no contributiva) din Spania este un sprijin financiar acordat persoanelor cu un grad de dizabilitate de cel puțin 65% care nu au cotizat suficient la sistemul public de pensii.
Principalele criterii de acordare și menținere ale acestei prestații includ:
Vârsta: Între 18 și 64 de ani.
Rezidența: Solicitantul trebuie să fi locuit în Spania cel puțin 5 ani, dintre care 2 ani consecutivi imediat anteriori depunerii cererii. De asemenea, trebuie să își mențină reședința efectivă pe teritoriul spaniol.
Limita de venituri: Venitul personal anual nu trebuie să depășească plafonul stabilit de lege (de exemplu, 8.803,20 euro anual în 2026), iar în cazul în care persoana locuiește cu familia, se iau în calcul veniturile cumulate ale întregii gospodării.
Ca urmare a hotărârii definitive, femeia a pierdut definitiv pensia și este executată silit pentru recuperarea celor 32.857,20 de euro datorați statului spaniol.