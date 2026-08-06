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Femeie scoasă inconștientă din mare, transportată cu elicopterul SMURD la spital

Operațiune salvare / Arhivă foto

Operațiune salvare / Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 14:14
Actualizat6 aug. 2026, 14:37

O femeie a fost scoasă inconștientă din mare, joi, în zona Malibu din stațiunea Mamaia. Aceasta a fost resuscitată la fața locului, în stare de inconștiență.

UPDATE Pacienta se află încă în stare de inconștientă și a fost preluată de elicopterul SMURD. Aceasta a fost transportată la UPU Constanța.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Salvatorii ISU Dobrogea intervin, joi, în stațiunea Mamaia, după ce o persoană a fost scoasă inconștientă din apă.

Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, incidentul s-a produs în zona Malibu. La ora transmiterii acestei știri, echipajele de intervenție resuscitau victima.

Pentru moment, autoritățile nu au oferit informații privind identitatea persoanei sau starea acesteia. Intervenția este în desfășurare.

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