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Social· 1 min citire
Femeie scoasă inconștientă din mare, transportată cu elicopterul SMURD la spital
Operațiune salvare / Arhivă foto
Publicat6 aug. 2026, 14:14
Actualizat6 aug. 2026, 14:37
O femeie a fost scoasă inconștientă din mare, joi, în zona Malibu din stațiunea Mamaia. Aceasta a fost resuscitată la fața locului, în stare de inconștiență.
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