Dragostea plutește în aer pentru cinci zodii. Săgeata lui Cupidon le lovește din plin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 19:53

Dragostea plutește în aer pentru cinci zodii din horoscop. Astrele pregătesc surprize de proporții pe plan sentimental, iar cei născuți sub aceste semne ar putea avea parte de întâlniri care le dau viața peste cap, declarații neașteptate sau chiar începutul unei povești de iubire la care nu mai sperau. Pentru cei singuri, următoarea perioadă poate aduce marea întâlnire, în timp ce nativii aflați deja într-o relație pot redescoperi pasiunea și emoțiile de la început.

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