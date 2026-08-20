Percheziții la suporteri rapidiști după un conflict înaintea meciului cu CFR Cluj. Patru persoane au fost reținute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 17:58

Polițiștii bucureșteni au făcut mai multe percheziții într-un dosar penal în care sunt vizați cinci bărbați suspectați de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Incidentul s-a produs înaintea partidei Rapid – CFR Cluj, disputată pe 2 august 2026. Patru dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore.

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