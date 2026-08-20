Percheziții la suporteri rapidiști după un conflict înaintea meciului cu CFR Cluj. Patru persoane au fost reținute

Polițiștii bucureșteni au făcut mai multe percheziții într-un dosar penal în care sunt vizați cinci bărbați suspectați de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Incidentul s-a produs înaintea partidei Rapid – CFR Cluj, disputată pe 2 august 2026. Patru dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore.
Ancheta polițiștilor de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București vizează un incident violent produs în apropierea stadionului Giulești, înaintea unui meci al echipei Rapid.
Oamenii legii au pus în aplicare, joi, patru mandate de percheziție domiciliară în București și în județul Buzău. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal în care sunt cercetați cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani.
Conflict înainte de meciul Rapid – CFR Cluj
Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate ar fi avut loc pe 2 august 2026, în jurul orei 20:35. Cei cinci bărbați, despre care polițiștii au indicii că ar face parte din galeria unei echipe de fotbal din Capitală, se îndreptau spre stadion atunci când ar fi intrat într-un conflict cu un cetățean pakistanez, în vârstă de 40 de ani.
Conform datelor strânse în cadrul anchetei, situația ar fi degenerat rapid, iar bărbatul ar fi fost lovit de mai multe persoane cu pumnii și picioarele. Agresiunea s-ar fi încheiat după intervenția jandarmilor, chemați pentru restabilirea ordinii publice.
Incidentul a avut loc înaintea partidei dintre FC Rapid și CFR Cluj, câștigată de formația giuleșteană cu scorul de 3-1, în etapa a treia a Superligii.
De la ce ar fi pornit scandalul
Potrivit unor surse citate în cadrul anchetei, conflictul ar fi izbucnit după ce o femeie care se afla împreună cu cetățeanul pakistanez ar fi început să filmeze trecerea galeriei Rapid.
Cei doi se aflau pe aleea dintre Sala Polivalentă Rapid și stadionul Giulești, în momentul în care prin zonă treceau membri ai Peluzei Nord, care se îndreptau spre stadion și scandau.
Mai mulți suporteri ar fi observat că sunt filmați și i-ar fi cerut femeii să oprească înregistrarea. Aceasta s-ar fi conformat, însă partenerul ei ar fi intervenit, reproșându-le celor din galerie că nu ar trebui să îi interzică să filmeze și întrebând de ce nu are voie să înregistreze.
Discuția ar fi escaladat, iar mai mulți membri ai galeriei ar fi intervenit. Bărbatul ar fi fost agresat și lovit în repetate rânduri, până când a ajuns la pământ.
Patru dintre suspecți, reținuți
În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să identifice cinci bărbați despre care există suspiciuni că ar fi participat la incident.
În urma perchezițiilor desfășurate în București și Buzău, patru dintre cei vizați au fost găsiți și duși la audieri. Pentru aceștia, anchetatorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.
Cei patru urmează să fie prezentați în fața magistraților, care vor decide măsurile legale ce se impun. În același timp, polițiștii continuă verificările pentru identificarea și depistarea celui de-al cincilea bărbat cercetat în dosar.
La operațiune au participat și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al DGPMB, precum și jandarmi ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
Ancheta continuă
Cercetările sunt efectuate de polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.
Dosarul vizează infracțiunile de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.