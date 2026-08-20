CSM îl contrazice pe Dragoș Pîslaru privind corectarea salariilor din magistratură: „O nouă modalitate instituţională de dezinformare”

CSM respinge afirmațiile ministrului interimar al Muncii privind corectarea coeficienților de salarizare pentru conducerea din magistratură și susține că nu a fost informat despre o asemenea modificare.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că declarațiile ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, referitoare la corectarea coeficienților de salarizare pentru funcțiile de conducere din magistratură nu corespund realității.
CSM acuză o „nouă modalitate instituțională de dezinformare”
Reacția CSM vine după ce ministrul interimar a susținut că, în proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, au fost modificate și corectate coeficienții aplicabili funcțiilor de conducere din sistemul judiciar și că instituția ar fi avut cunoștință despre aceste schimbări.
„Atragem atenţia că aceste informaţii nu sunt reale şi reprezintă o nouă modalitate instituţională de dezinformare”, transmite Consiliul Superior al Magistraturii.
Potrivit CSM, Ministerul Muncii nu a publicat nicio formă oficială a proiectului legislativ care să includă modificarea invocată de ministru. De asemenea, Consiliul susține că nu a primit, prin nicio procedură oficială, informații de la vreo instituție publică despre introducerea acestei corecții în proiectul de lege.
Critici privind consultarea instituțională
CSM subliniază că problema salarizării din magistratură nu poate fi soluționată printr-o ajustare limitată la cele mai înalte funcții de conducere. Instituția arată că magistratura include toți judecătorii și procurorii din instanțe și parchete, nu doar persoanele aflate în poziții manageriale.
„O ajustare strictă a coeficienților numai pentru cele mai înalte funcţii din sistemul judiciar nu rezolvă problema poziției puterii judecătorești în arhitectura statală”, arată CSM.
Consiliul reclamă, totodată, că actuala abordare propusă pentru salarizarea autorității judecătorești ar plasa puterea judecătorească într-o poziție inferioară celorlalte puteri ale statului. În opinia instituției, această situație afectează statutul justiției și rolul său constituțional.
Proiectul, transmis Comisiei Europene
CSM mai precizează că, din informațiile apărute în spațiul public, o variantă a proiectului de lege ar fi fost transmisă Comisiei Europene, care ar fi respins propunerea.
Consiliul critică faptul că soluția legislativă ar fi fost elaborată la nivelul Ministerului Muncii și transmisă ulterior Comisiei Europene fără ca reprezentanții sistemului judiciar, considerați destinatari direcți ai reglementării, să fi fost informați în prealabil despre forma asumată a proiectului.
CSM reiterează că independența magistraturii trebuie să se regăsească inclusiv în modul de configurare a salariilor. Potrivit Consiliului, veniturile din sistemul judiciar trebuie stabilite într-o manieră comparabilă cu cele aferente celorlalte puteri în stat, ținând cont de rolul constituțional al justiției și de necesitatea menținerii echilibrului instituțional.