CSM îl contrazice pe Dragoș Pîslaru privind corectarea salariilor din magistratură: „O nouă modalitate instituţională de dezinformare”

Publicat 20 aug. 2026, 13:58 Actualizat 20 aug. 2026, 14:19 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

CSM respinge afirmațiile ministrului interimar al Muncii privind corectarea coeficienților de salarizare pentru conducerea din magistratură și susține că nu a fost informat despre o asemenea modificare.

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