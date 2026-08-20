Bărbatul evadat din penitenciar, căutat cu drone. Alertă în Baia Mare

Publicat 20 aug. 2026, 19:39 Sursă Realitatea PLUS

Este alertă uriașă în Baia Mare. Căutările deținutului evadat s-au extins. Individul este căutat cu drone, iar în trafic au loc filtre. Bărbatul ar fi evadat ca să își ucidă soția.

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