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Justitie· 1 min citire
Bărbatul evadat din penitenciar, căutat cu drone. Alertă în Baia Mare
Bărbat evadat
Publicat20 aug. 2026, 19:39
SursăRealitatea PLUS
Este alertă uriașă în Baia Mare. Căutările deținutului evadat s-au extins. Individul este căutat cu drone, iar în trafic au loc filtre. Bărbatul ar fi evadat ca să își ucidă soția.
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