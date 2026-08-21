Horoscop de weekend, 22-23 august 2026. Zodiile care au parte de schimbări, surprize și vești bune

Publicat 21 aug. 2026, 07:19 Actualizat 21 aug. 2026, 09:16

Weekendul 21-22 august 2026 vine cu energii diferite pentru cele 12 zodii. Unii nativi sunt încurajați să se concentreze asupra relațiilor și a vieții de familie, în timp ce alții pot avea parte de oportunități neașteptate sau de momente importante în plan profesional și financiar. Este o perioadă potrivită pentru odihnă, clarificarea unor situații și pentru decizii luate cu mai multă încredere.

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