Obiectul folosit odinioară revine în atenție. Cum păstrau oamenii alimentele reci înainte de apariția frigiderului electric

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 23:51

Înainte ca frigiderul modern să devină un aparat indispensabil în orice bucătărie, oamenii apelau la soluții simple pentru a păstra alimentele la temperaturi scăzute. Una dintre acestea era lada frigorifică tradițională, un obiect ingenios care folosea gheața în locul electricității. Astăzi, astfel de piese revin în atenție, atât pentru utilitatea lor, cât și pentru aspectul vintage.

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