Sezonul ambroziei a început. 4 simptome pe care să nu le ignori. Când alergia poate deveni o urgență medicală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 23:21

Sezonul ambroziei a început, iar pentru milioane de români urmează una dintre cele mai dificile perioade ale anului, deoarece planta eliberează cantități importante de polen în perioada august-octombrie, iar reacțiile organismului pot varia de la simptome ușoare de rinită alergică până la reacții severe, care pot pune viața în pericol.

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