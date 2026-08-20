Sezonul ambroziei a început. 4 simptome pe care să nu le ignori. Când alergia poate deveni o urgență medicală

Sezonul ambroziei a început, iar pentru milioane de români urmează una dintre cele mai dificile perioade ale anului, deoarece planta eliberează cantități importante de polen în perioada august-octombrie, iar reacțiile organismului pot varia de la simptome ușoare de rinită alergică până la reacții severe, care pot pune viața în pericol.
Tudor Ciuhodaru, medic primar medicină de urgență, atrage atenția asupra riscurilor asociate alergiilor și recomandă ca simptomele severe să nu fie ignorate.
„Oricine poate fi afectat (chiar și cei fără alergii cunoscute). O singură expunere poate fi letală”, avertizează medicul într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.
De ce este ambrozia atât de periculoasă
Ambrozia este una dintre plantele cu un puternic potențial alergen. Polenul său este eliberat în cantități importante în perioada sezonului de înflorire, în special între lunile august și octombrie.
Pentru persoanele sensibilizate, expunerea poate declanșa rinită alergică, conjunctivită și, în unele cazuri, simptome respiratorii mai severe.
Una dintre probleme este că manifestările inițiale pot fi confundate cu o răceală obișnuită.
Cum îți dai seama că ai putea fi alergic la ambrozie
Printre cele mai frecvente simptome se numără strănutul repetat, nasul înfundat sau care curge, mâncărimea nasului, ochii roșii și lăcrimoși și senzația de iritație în gât.
Spre deosebire de o răceală, simptomele alergice pot persista și se pot accentua în perioadele în care concentrația de polen din aer este ridicată.
4 simptome de alarmă care nu trebuie ignorate
Există însă și manifestări care pot indica o reacție alergică severă.
1. Erupții cutanate – apariția bruscă a unor pete, plăci sau leziuni pe piele poate însoți o reacție alergică.
2. Mâncărime intensă (prurit) – mai ales atunci când apare brusc și este asociată cu alte simptome alergice.
3. Răgușeală sau modificarea vocii – poate indica afectarea căilor respiratorii și trebuie tratată cu seriozitate.
4. Dificultăți de respirație – senzația de sufocare, lipsa de aer sau respirația dificilă reprezintă semnale de alarmă și necesită ajutor medical rapid.
Ce complicații poate provoca alergia la ambrozie
În cele mai multe cazuri, alergia la ambrozie se manifestă prin rinită și conjunctivită alergică. În forme mai severe pot apărea crize de astm, urticarie sau alte reacții alergice.
În cazuri grave, o reacție alergică poate evolua către anafilaxie, o urgență medicală care necesită intervenție imediată.
De aceea, simptomele severe nu trebuie tratate acasă „după ureche”.
Cum te poți proteja de polen
Există câteva măsuri simple prin care poți reduce expunerea la polenul de ambrozie:
evită, pe cât posibil, perioadele și locurile în care concentrația de polen este ridicată;
ține ferestrele închise atunci când nivelul polenului este crescut;
curăță periodic filtrele aparatului de aer condiționat;
schimbă hainele după ce ai petrecut timp în aer liber;
fă duș și spală-ți părul pentru a îndepărta polenul;
curăță locuința regulat și evită acumularea prafului.
Tratamentul trebuie stabilit de medic
Persoanele diagnosticate cu alergie la ambrozie trebuie să urmeze tratamentul recomandat de medicul alergolog.
În funcție de severitatea simptomelor și de istoricul pacientului, medicul poate recomanda diferite metode de control al alergiei. Pentru anumite persoane poate fi indicată și imunoterapia alergen-specifică, un tratament de durată care trebuie recomandat și monitorizat de specialist.
Dacă în timpul sezonului de ambrozie apar dificultăți de respirație, răgușeală instalată brusc, senzație de sufocare sau o reacție cutanată extinsă asociată cu alte simptome, nu aștepta ca manifestările să dispară de la sine.
O reacție alergică severă se poate agrava rapid.
În cazul dificultăților de respirație sau al unei reacții alergice severe, solicită imediat ajutor medical de urgență. Nu te automedica.
Sezonul ambroziei poate fi dificil pentru persoanele alergice, însă reducerea expunerii la polen, recunoașterea simptomelor și respectarea tratamentului recomandat de medic pot contribui la controlul manifestărilor.