Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Incendiu devastator în sectorul 1. Din cauza riscului de extindere și a flăcărilor a fost emis mesaj RO Alert - VIDEO

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat14 aug. 2026, 06:37
Actualizat14 aug. 2026, 07:03

Un incendiu violent a mistuit o hală aflată pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, în apropiere de Podul Constanța. Fumul gros a putut fi văzut de la mai mulți kilometri distanță, iar locuitorii din proximitate au primit avertizări prin intermediul sistemului Ro-Alert. Autoritățile au trimis la fața locului zeci de autospeciale de pompieri, fiindcă exista riscul ca focul să se răspândească la imobilele învecinate.

Focul a cuprins rapid interiorul unei hale folosite pentru depozitare și reparații.

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta în interiorul halei, cu flacără deschisă, degajări mari de fum si posibilităţi de propagare”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov. Mesaj RO-Alert emis din cauza fumului gros Vântul și volumul mare de materiale combustibile din hală au generat o cantitate uriașă de fum. Din acest motiv, autoritățile au decis emiterea unui mesaj RO-Alert pentru pentru informarea şi avertizarea populaţiei din apropierea incendiului.

Din fericire, potrivit datelor transmise de reprezentanții ISU, nu au fost înregistrate victime în urma evenimentului. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale sau de transport la spital. Recomandări Norvegienii au refuzat medaliile europene de aur la atletism pe podium: „Ne-am luptat din greu” Incendiul a fost localizat pe aproximativ 500 de mp, la o hală compartimentată pentru depozitare şi reparaţii. Cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită, după finalizarea completă a operațiunilor de stingere, a transmis ISU.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu bucurestiRO-ALERTpoluareISU București Ilfov

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe