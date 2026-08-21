Sărbătoarea zilei, vineri, 20 august: Mai mulți Sfinți Mucenici, pomeniți de Biserică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 07:10

Pe 21 august, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Apostol Tadeu și pe Sfinții Mucenici Donat, Romul, Silvan și Venust. Ziua este dedicată unor mărturisitori ai credinței în Hristos, care au răspândit Evanghelia și au rămas statornici în fața persecuțiilor, alegând moartea martirică în locul lepădării de credință.

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