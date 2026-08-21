Sărbătoarea zilei, vineri, 20 august: Mai mulți Sfinți Mucenici, pomeniți de Biserică

Pe 21 august, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Apostol Tadeu și pe Sfinții Mucenici Donat, Romul, Silvan și Venust. Ziua este dedicată unor mărturisitori ai credinței în Hristos, care au răspândit Evanghelia și au rămas statornici în fața persecuțiilor, alegând moartea martirică în locul lepădării de credință.
Sfântul Apostol Tadeu
Sfântul Apostol Tadeu a făcut parte dintre cei șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului. El a primit botezul de la Sfântul Ioan Botezătorul, iar după Învierea și Înălțarea Domnului a ajuns în Edesa, cetatea sa natală.
Aici, Sfântul Tadeu i-a oferit regelui Avgar Sfânta Mahrama, potrivit făgăduinței făcute de Mântuitorul. După ce a sărutat chipul lui Hristos, nefăcut de mâna omenească, Avgar s-a vindecat în chip minunat de lepră și, mai apoi, a primit Sfântul Botez. Minunea săvârșită prin puterea lui Dumnezeu i-a determinat pe mulți dintre locuitorii Edesei să renunțe la credința în idoli și să îmbrățișeze creștinismul. Astfel, cetatea Edesăi a fost luminată de Evanghelia lui Hristos.
Sfântul Apostol Tadeu a continuat să propovăduiască Evanghelia în Siria și Fenicia. Și-a încheiat viața pământească în cetatea Berit, din Fenicia. În anul 377, sfintele sale moaște au fost aduse la Constantinopol, unde au fost așezate spre cinstire.
Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust
Sfinții Mucenici Donat, Romul, Silvan și Venust sunt pomeniți în fiecare an la data de 21 august. Ei au trăit în primele veacuri ale creștinismului și au primit cununa muceniciei în timpul persecuțiilor declanșate de împăratul Dioclețian.
Donat era diacon, Romul era preot, iar Silvan era diacon. Împreună, aceștia au vestit cuvântul lui Dumnezeu și au întărit în credință comunitățile creștine. Alături de ei s-a aflat și Venust, fratele diaconului Donat, care a împărtășit aceeași credință și aceeași suferință pentru Hristos.
În anii 303-304, împăratul Dioclețian a emis patru edicte împotriva creștinilor. Acestea urmăreau desființarea comunităților creștine și prevedeau, printre altele, distrugerea locașurilor de cult, interzicerea adunărilor creștinilor și pedepsirea celor care refuzau să aducă jertfe zeilor păgâni. În această perioadă, numeroși creștini, clerici și credincioși deopotrivă, au fost arestați și supuși unor chinuri cumplite.
Donat, Romul, Silvan și Venust au fost întemnițați pentru că au refuzat să se lepede de credința în Hristos. În fața prigonitorilor, cei patru au rămas statornici și nu au acceptat să aducă jertfe idolilor. Mânia persecutorilor a fost astfel stârnită, iar sfinții au fost supuși unor chinuri grele.
Au îndurat cu mult curaj bătăile, torturile și umilințele, fără să renunțe la credința lor. În mijlocul suferințelor, s-au rugat neîncetat lui Hristos și au rămas neclintiți în mărturisirea credinței. Prin jertfa lor, Sfinții Mucenici Donat, Romul, Silvan și Venust au primit cununa muceniciei și au rămas în memoria Bisericii ca exemple de curaj, statornicie și dragoste pentru Hristos.
Pentru statornicia lor în credința creștină și pentru că au refuzat să aducă jertfe zeilor păgâni, preotul Romul, diaconii Silvan și Donat, împreună cu Venust, fratele lui Donat, au primit moarte martirică în localitatea Cibalae (Cibales), aflată în apropiere de Sirmium. Cei patru sfinți au fost condamnați la moarte și li s-a tăiat capul cu sabia în ziua de 21 august a anului 304.
În aceeași zi, Biserica face pomenirea Sfintei Mucenițe Vasa, împreună cu fiii săi, Teognie, Agapie și Pistos, precum și a Sfintei Teoclita, făcătoarea de minuni.
În ziua următoare, 22 august, sunt pomeniți Sfinții Mucenici Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu și Or.
Sursa: CrestinOrtodox.ro