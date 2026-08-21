Puzzle matematic pentru cei cu mintea ageră. Ai doar 5 secunde să găsești numărul lipsă

Un nou puzzle matematic îi provoacă pe internauți să identifice rapid regula ascunsă într-un șir de calcule. Ai la dispoziție doar cinci secunde pentru a găsi răspunsul corect. La prima vedere, exercițiul pare simplu, însă soluția poate fi mai greu de observat decât te-ai aștepta.
Testele de logică și provocările de tip brain teaser au devenit extrem de populare pe internet. Acestea îi determină pe participanți să analizeze rapid informațiile și să descopere relația dintre numere.
De această dată, provocarea este una matematică și presupune identificarea unui tipar aparent neobișnuit. Dacă vrei să vezi cât de repede gândești, încearcă să găsești răspunsul înainte de a citi explicația.
Poți rezolva problema în doar 5 secunde?
În fața ta se află următoarea relație matematică:
23 + 1 = 21
Pornind de la acest exemplu, trebuie să descoperi regula și să afli rezultatul pentru:
54 + 6 = ?
Nu te grăbi să aplici regulile obișnuite ale adunării. Tocmai aici se află capcana puzzle-ului.
Privește cu atenție cifrele și încearcă să observi ce transformare a fost aplicată celui de-al doilea număr.
Cinci... Patru... Trei... Doi... Unu...
Timpul s-a terminat!
Ai găsit răspunsul?
Care este soluția puzzle-ului matematic?
Dacă nu ai reușit să identifici regula în cele cinci secunde, nu este nicio problemă. Soluția pornește de la prima egalitate.
Avem:
23 + 1 = 21
Pentru ca egalitatea să fie corectă, cifra 1 este înmulțită cu -2:
23 + (1 × -2) = 21
Așadar, aceeași regulă trebuie aplicată și în cazul celei de-a doua relații.
Pornim de la:
54 + 6 = ?
Înmulțim 6 cu -2:
6 × -2 = -12
Apoi efectuăm calculul:
54 - 12 = 42
Prin urmare, răspunsul corect este 42.
De ce sunt atât de populare testele de logică?
Puzzle-urile matematice îi determină pe oameni să caute rapid conexiuni între numere și să renunțe, uneori, la metodele de calcul cu care sunt obișnuiți.
Astfel de exerciții pot fi o modalitate distractivă de a exersa atenția, concentrarea și identificarea tiparelor. În plus, rezolvarea unor probleme de logică îi poate încuraja pe participanți să abordeze o situație din mai multe perspective.
Totuși, un astfel de puzzle nu reprezintă un test IQ standardizat și nu poate demonstra, de unul singur, că o persoană are un anumit coeficient de inteligență, indiferent cât de repede găsește soluția.
Dacă ai identificat regula înainte ca timpul să expire, ai trecut cu succes această provocare de logică. Dacă nu, poți încerca și alte exerciții similare pentru a-ți exersa atenția și gândirea analitică.