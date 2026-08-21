Puzzle matematic pentru cei cu mintea ageră. Ai doar 5 secunde să găsești numărul lipsă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 16:42

Un nou puzzle matematic îi provoacă pe internauți să identifice rapid regula ascunsă într-un șir de calcule. Ai la dispoziție doar cinci secunde pentru a găsi răspunsul corect. La prima vedere, exercițiul pare simplu, însă soluția poate fi mai greu de observat decât te-ai aștepta.

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