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Politica· 1 min citire
Șefa CCR ar încerca blocarea motivării pe legea ANI - SURSE
Simina Tănăsescu, președinta CCR
Publicat21 aug. 2026, 14:56
SursăRealitatea PLUS
Potrivit unor surse, șefa CCR ar încerca blocarea motivării pe legea ANI, care îl visează direct pe Dominic Fritz.
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