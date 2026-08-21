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Politica· 1 min citire

Șefa CCR ar încerca blocarea motivării pe legea ANI - SURSE

Simina Tănăsescu, președinta CCR

Simina Tănăsescu, președinta CCR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 14:56
SursăRealitatea PLUS

Potrivit unor surse, șefa CCR ar încerca blocarea motivării pe legea ANI, care îl visează direct pe Dominic Fritz.

Potrivit surselor Realitatea Plus, azi ar trebui să fie publicată această motivare din partea judecătorilor, care arată că amendamentul ce îl vizează pe Fritz este constituțional.

Aceleași surse indică faptul că tocmai șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ar încerca blocarea sau tergiversarea publicării motivării și ar dori să formuleze, de fapt, o opinie separată față de cea a celor cinci judecători care au votat acest amendament ca fiind constituțional.

Opinia majoritară este deja finalizată.

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