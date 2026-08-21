Neptun Deep nu poate fi apărat prin improvizație, declarații contradictorii și promisiuni. România are nevoie urgentă de o apărare reală împotriva dronelor

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 aug. 2026, 13:55

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită explicații urgente conducerii Ministerului Apărării Naționale și Guvernului României după incidentul grav produs în apropierea obiectivului strategic Neptun Deep, unde o dronă marină, despre care autoritățile au confirmat ulterior că avea încărcătură explozivă, a pătruns în proximitatea uneia dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale României.

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