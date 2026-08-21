Neptun Deep nu poate fi apărat prin improvizație, declarații contradictorii și promisiuni. România are nevoie urgentă de o apărare reală împotriva dronelor
Sigla partidului AUR
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită explicații urgente conducerii Ministerului Apărării Naționale și Guvernului României după incidentul grav produs în apropierea obiectivului strategic Neptun Deep, unde o dronă marină, despre care autoritățile au confirmat ulterior că avea încărcătură explozivă, a pătruns în proximitatea uneia dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale României.
Faptul că o astfel de țintă a ajuns la câteva sute de metri de zona în care se desfășoară activități legate de exploatarea gazelor din Marea Neagră reprezintă un semnal de alarmă extrem de grav. Neptun Deep nu este un obiectiv oarecare. Este o infrastructură de importanță strategică națională, esențială pentru securitatea energetică a României și pentru poziția țării noastre în regiune.
Incidentul ridică întrebări fundamentale: cât de protejată este, în realitate, infrastructura critică românească din Marea Neagră? Câte alte drone sau amenințări similare ar putea trece nedetectate? Și de ce România continuă să reacționeze punctual, în loc să construiască un sistem permanent și integrat de apărare împotriva unor amenințări care nu mai sunt de mult timp teoretice?
Potrivit informațiilor comunicate public, drona a fost urmărită de avioane F-16, fiind lovită cu tunul de la bord. Ulterior însă, ținta nu a fost neutralizată complet prin această intervenție, fiind necesară intervenția specialiștilor EOD pentru distrugerea încărcăturii.
Nu militarii aflați în misiune sunt cei care trebuie transformați în țapi ispășitori pentru lipsurile sistemului. Responsabilitatea politică aparține celor care, de ani de zile, au avut obligația să pregătească Armata Română pentru războiul modern și pentru amenințarea reprezentată de dronele aeriene, maritime și submersibile.
Ceea ce s-a întâmplat demonstrează, încă o dată, că România nu își poate baza securitatea infrastructurii strategice exclusiv pe soluții improvizate și pe folosirea unor platforme de luptă extrem de costisitoare pentru neutralizarea unor drone care pot fi produse și lansate la costuri incomparabil mai mici.
Declarații contradictorii într-un moment în care România avea nevoie de claritate
La fel de îngrijorător este modul în care informațiile au fost comunicate public de conducerea Ministerului Apărării.
Românii au asistat la informații contradictorii cu privire la existența încărcăturii explozive și chiar cu privire la numărul dronelor implicate. Într-un moment în care un obiectiv strategic al României este amenințat, autoritățile nu își pot permite confuzie, mesaje retractate și explicații succesive.
Un ministru al Apărării nu poate conduce prin postări corectate din mers atunci când este în joc securitatea unei infrastructuri strategice și siguranța a sute de oameni aflați în zona de operațiuni.
România are nevoie de informații corecte, verificate și comunicate coerent. Mai ales într-o situație de securitate, fiecare declarație oficială trebuie să inspire încredere, nu să ridice noi semne de întrebare.
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) îi solicită ministrului Apărării să prezinte public, complet și fără ambiguități:
Care a fost traseul dronei și de când era aceasta cunoscută autorităților române.
La ce distanță exactă de infrastructura Neptun Deep a fost identificată și neutralizată.
Ce sisteme de supraveghere și avertizare au detectat ținta și în ce moment.
De ce neutralizarea unei drone maritime cu încărcătură explozivă aflate în apropierea unui obiectiv strategic a necesitat o succesiune de intervenții și verificări.
Care sunt măsurile permanente, nu doar cele de criză, pentru protejarea infrastructurii energetice din Marea Neagră.
România nu mai are timp să aștepte „soluții din import”
Războiul din apropierea frontierelor României a demonstrat fără echivoc că dronele au schimbat radical modul în care se poartă conflictele moderne.
Drone ieftine pot amenința nave de război, infrastructuri energetice, obiective industriale, aeroporturi și poziții militare. Dronele maritime și aeriene sunt astăzi instrumente de luptă utilizate pe scară largă, iar contracararea lor necesită sisteme specializate, integrate și disponibile în număr suficient.
Cu toate acestea, România continuă să se comporte ca și cum timpul și securitatea națională ar putea fi puse pe pauză până când vom primi, cândva, echipamente din import sau până când un aliat va putea acoperi toate vulnerabilitățile noastre.
Alianțele sunt fundamentale pentru securitatea României. Dar apartenența la NATO nu înlocuiește obligația statului român de a-și construi propriile capacități de apărare.
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) consideră că România trebuie să accelereze urgent:
dezvoltarea și achiziția de sisteme moderne de detectare și neutralizare a dronelor;
crearea unei apărări integrate pentru infrastructura critică din Marea Neagră;
dezvoltarea capabilităților de supraveghere maritimă și de reacție rapidă;
producerea și integrarea unor drone maritime, aeriene și terestre în dotarea forțelor armate;
dezvoltarea unor soluții românești de război electronic și combatere a sistemelor fără pilot;
cooperarea cu aliații NATO și partenerii regionali, fără ca această cooperare să devină un substitut pentru propriile capacități naționale.
Companiile românești trebuie să devină parte a soluției, nu spectatoare
Este inacceptabil ca România să vorbească permanent despre „înzestrare”, dar să trateze companiile, institutele de cercetare și specialiștii români capabili să dezvolte tehnologii fără pilot ca pe niște spectatori ai propriei noastre apărări.
Statul român trebuie să înceteze politica potrivit căreia așteptăm mai întâi produsul din afară și abia apoi ne întrebăm dacă România ar fi putut să dezvolte și să producă o parte din aceste capabilități în țară.
Nu susținem izolarea României și nici renunțarea la tehnologia aliată. Dimpotrivă. România trebuie să cumpere ceea ce are nevoie urgent și nu poate produce într-un termen util. Dar, în același timp, trebuie să investească inteligent în cercetare, dezvoltare, prototipare, testare și producție autohtonă.
O țară aflată pe flancul estic al NATO și la granița unui război nu își poate permite să fie doar piață de desfacere pentru tehnologia altora. România trebuie să devină și producător de securitate.
Avem specialiști, universități, institute de cercetare, companii private și capacități industriale care pot contribui la dezvoltarea unor sisteme românești. Ceea ce a lipsit până acum a fost o politică națională coerentă, proceduri rapide de testare și achiziție, finanțare predictibilă și voința politică de a transforma această capacitate într-un avantaj strategic.
Cerem un plan național urgent pentru apărarea împotriva dronelor
Incidentul din apropierea Neptun Deep trebuie să reprezinte un moment de trezire pentru autoritățile române.
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită convocarea urgentă a instituțiilor competente și prezentarea unui Plan Național pentru Apărarea împotriva Amenințărilor fără Pilot, care să cuprindă termene concrete, responsabilități clare și finanțare identificată pentru:
Protejarea permanentă a infrastructurii critice din Marea Neagră.
Dezvoltarea unui sistem integrat de detectare, identificare și neutralizare a dronelor aeriene și maritime.
Înzestrarea rapidă a Forțelor Navale și a celorlalte categorii de forțe cu mijloace moderne de luptă împotriva dronelor.
Lansarea unor programe accelerate de cercetare și producție în România, în parteneriat cu industria națională și cu mediul universitar.
Simplificarea procedurilor prin care soluțiile tehnologice românești pot fi testate și integrate rapid în sistemul de apărare.
Consolidarea cooperării cu aliații NATO și cu statele riverane Mării Negre pentru supravegherea și protejarea infrastructurii critice.
Securitatea României nu poate fi administrată prin reacții după incident
Acum, o dronă cu încărcătură explozivă a ajuns în apropierea unui obiectiv strategic pentru securitatea energetică a României. Intervenția a împiedicat producerea unei tragedii. Dar întrebarea pe care ministrul Apărării și Guvernul trebuie să o audă este simplă: Ce se va întâmpla data viitoare?
Vom continua să constatăm, după fiecare incident, că avem nevoie de mai multe sisteme, de mai multă supraveghere, de mai multă coordonare și de mai multă tehnologie? Sau vom lua, în sfârșit, deciziile care trebuiau luate înainte ca o dronă cu explozibil să ajungă în apropierea infrastructurii strategice a României?
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) avertizează că securitatea Mării Negre și protejarea obiectivelor strategice ale României nu pot fi tratate prin improvizație, declarații contradictorii și așteptarea permanentă a unor soluții venite din exterior.
România are nevoie de o apărare modernă. Are nevoie de sisteme anti-dronă. Are nevoie de o strategie clară pentru Neptun Deep și pentru Marea Neagră. Și are nevoie de o industrie națională de apărare capabilă să contribuie direct la securitatea țării.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026
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