Ilie Bolojan, întâlnire cu noul șef al OMV. Ce s-a discutat despre Neptun Deep și gazele din Marea Neagră

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 oct. 2026, 19:17

Premierul Ilie Bolojan a primit luni, la Palatul Victoria, delegația Grupului OMV, condusă de Emma Delaney, președinte al Directoratului și director general al OMV, precum și membru interimar și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

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