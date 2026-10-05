Ilie Bolojan, întâlnire cu noul șef al OMV. Ce s-a discutat despre Neptun Deep și gazele din Marea Neagră

Premierul Ilie Bolojan a primit luni, la Palatul Victoria, delegația Grupului OMV, condusă de Emma Delaney, președinte al Directoratului și director general al OMV, precum și membru interimar și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.
Conform comunicatului guvernului, discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor din sectorul energetic, în contextul fluctuațiilor de pe piața carburanților generate de conflictele internaționale și de crizele de aprovizionare.
Neptun Deep, pe agenda discuțiilor de la Palatul Victoria
Unul dintre principalele subiecte abordate de premier și reprezentanta OMV a fost proiectul Neptun Deep, considerat o investiție strategică pentru România. În cadrul acestuia, statul român, prin Romgaz, colaborează cu OMV Petrom.
Potrivit Guvernului, proiectul se desfășoară conform calendarului stabilit, iar intrarea efectivă în producție este programată să înceapă anul viitor.
În acest context, Ilie Bolojan a subliniat importanța gazelor naturale din Marea Neagră pentru economia României. Resursele urmează să contribuie la consolidarea securității energetice naționale.
Premierul a transmis că finalizarea investiției și începerea extracției gazelor din perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână printre prioritățile Guvernului.
„Finalizarea investiției și începerea extracției gazelor în perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorități guvernamentale pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei naționale și al întregii regiuni. Trebuie să găsim formule de cooperare operative pentru a asigura convergența de acțiune în acest proiect strategic pentru ambele părți”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
Discuții despre prețurile carburanților și securitatea energetică
Întâlnirea dintre premier și conducerea OMV a avut loc într-un context în care prețurile de pe piața carburanților înregistrează fluctuații pe fondul conflictelor internaționale și al crizelor de aprovizionare.
Evoluțiile din domeniul energiei au reprezentat, astfel, unul dintre subiectele discutate la Palatul Victoria, alături de proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră.
Guvernul consideră că dezvoltarea resurselor de gaze din perimetrul Neptun Deep are relevanță pentru securitatea energetică a României și pentru valorificarea resurselor naturale în beneficiul economiei naționale și al regiunii.
Premierul, mulțumiri pentru echipa OMV Petrom
La finalul întrevederii, Ilie Bolojan a transmis mulțumiri echipei OMV Petrom pentru colaborarea transparentă și pentru dialogul constant.
La întâlnirea desfășurată la Palatul Victoria a participat, alături de premier, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.