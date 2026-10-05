Sorin Grindeanu cere mandatul de premier și atacă direcția impusă de Bolojan: „Austeritatea nu este soluție”

Sorin Grindeanu a anunțat, după consultările cu președintele, că PSD își menține mandatul cu care a venit la discuții și solicită funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a precizat că el este nominalizarea partidului pentru această funcție și a transmis că PSD vrea să facă parte din soluția pentru ieșirea rapidă din actualul blocaj politic.
PSD își menține propunerea pentru funcția de premier
Grindeanu a subliniat că poziția social-democraților nu s-a schimbat față de cea prezentată în urmă cu câteva săptămâni. PSD, spune acesta, consideră că, fiind principalul partid din Parlament, trebuie să primească mandatul de prim-ministru.
„Mandatul cu care am venit este același pe care îl cunoașteți. Partidul Social Democrat, ca partid, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți, și această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni.”
Liderul PSD a insistat că partidul vrea formarea rapidă a unui Executiv, astfel încât noul guvern să poată face rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul 2027.
„Totodată am transmis că Partidul Social Democrat își dorește să facă parte, să fie parte a soluției. Partidul Social Democrat își dorește să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou.”
Grindeanu atacă austeritatea lui Ilie Bolojan
O parte importantă a mesajului transmis de Sorin Grindeanu la finalul consultărilor a vizat schimbarea direcției economice și administrative a țării. Liderul PSD a reluat criticile la adresa politicilor promovate de Ilie Bolojan și a susținut că măsurile de austeritate au avut efecte negative asupra economiei.
„Partidul Social Democrat își dorește, și am transmis președintelui, ceea ce am spus din primăvară: schimbarea direcției de administrare a țării. Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluție.”
Grindeanu a enumerat mai multe probleme economice pe care le pune pe seama acestei direcții de guvernare.
„Această austeritate a dus la scădere economică, la cea mai mare inflație din Europa, la scăderea consumului 12 luni consecutiv, la 70.000 de șomeri în plus, la scăderea investițiilor directe în România și atunci e clar că această direcție și ceea ce am spus noi în primăvară, din păcate a fost corect.”
În opinia liderului PSD, actualul model de administrare trebuie schimbat.
„Anume că modul de a conduce guvernul de a administra țara e unul greșit și trebuie să schimbăm această direcție. Asta am transmis președintelui.”
„Ne dorim să fim parte a soluției”
Sorin Grindeanu a mai transmis că PSD nu exclude din start variantele de negociere pentru formarea unei majorități și susține formule politice din care partidul să facă parte.
„Încă o dată vă spun că ne dorim să fim parte a soluției, nu avem linii roșii pe care alții le au. Sigur, susținem soluții din care facem parte.”
Liderul social-democrat a trimis și o săgeată către partidele care au exclus public anumite formule de majoritate.
„N-am făcut congrese prin care să eliminăm pe ceilalți, să spunem că nu vom mai face niciodată majorități, n-am trasat lucrurile în acest mod, așa că îmi doresc rapid și ne dorim rapid să avem această soluție, o soluție care să ne scoată din acest blocaj politic și să schimbe direcția țării.”