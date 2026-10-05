Sorin Grindeanu cere mandatul de premier și atacă direcția impusă de Bolojan: „Austeritatea nu este soluție”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 oct. 2026, 14:32

Sorin Grindeanu a anunțat, după consultările cu președintele, că PSD își menține mandatul cu care a venit la discuții și solicită funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a precizat că el este nominalizarea partidului pentru această funcție și a transmis că PSD vrea să facă parte din soluția pentru ieșirea rapidă din actualul blocaj politic.

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