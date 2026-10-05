Dan Dungaciu, după negocierile de la Cotroceni: „Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 15:23

Dan Dungaciu a vorbit, luni, la ieșirea de la consultările de la Palatul Cotroceni, despre discuția purtată cu președintele României și despre actuala criză politică. Acesta a susținut că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru România, criticând totodată modul în care Administrația Prezidențială gestionează negocierile pentru formarea noului Guvern.

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