Dan Dungaciu, după negocierile de la Cotroceni: „Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate”

Dan Dungaciu a vorbit, luni, la ieșirea de la consultările de la Palatul Cotroceni, despre discuția purtată cu președintele României și despre actuala criză politică. Acesta a susținut că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru România, criticând totodată modul în care Administrația Prezidențială gestionează negocierile pentru formarea noului Guvern.
Dan Dungaciu: „Am acceptat invitația, am venit la discuții”
Dan Dungaciu a afirmat că a participat la întâlnirea de la Cotroceni, în ciuda cadrului politic pe care, în opinia sa, Președinția l-ar fi stabilit înaintea consultărilor.
„Am acceptat invitația, am venit la discuții, deși cadrul fixat de Președinția României (...) a fost clar: AUR nu poate să susțină un guvern, AUR nu poate să fie la guvernare”, a declarat Dungaciu.
Potrivit acestuia, discuțiile nu s-au concentrat exclusiv pe formarea Executivului, ci și pe direcția în care se îndreaptă România și pe modul în care funcționează instituțiile democratice.
Critici la adresa președintelui Nicușor Dan
La ieșirea de la consultări, Dan Dungaciu a criticat poziția președintelui Nicușor Dan și a susținut că șeful statului nu ar trebui să stabilească dinainte ce partide pot participa la guvernare.
„Când cineva din afara unei democrații decide ce trebuie să se întâmple cu o democrație, democrația aceea nu mai funcționează”, a afirmat acesta.
Dungaciu a susținut că președintele ar încerca să stabilească inclusiv modul în care Parlamentul trebuie să acționeze și cine poate participa la formarea Guvernului. În opinia sa, o asemenea abordare ar contribui la accentuarea tensiunilor politice.
„Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate”
Una dintre principalele concluzii prezentate de Dan Dungaciu după discuțiile de la Cotroceni a fost necesitatea organizării alegerilor anticipate.
„Din această perspectivă am mai spus-o, am reiterat ideea, soluția pentru noi sunt alegerile anticipate”, a declarat acesta.
Dungaciu a indicat și situația politică din Spania ca exemplu de țară în care este analizată o asemenea soluție, susținând că România riscă să repete actuala criză dacă va fi format un Guvern care nu beneficiază de o majoritate politică solidă.
Dungaciu: România riscă să ajungă din nou în aceeași situație
În opinia lui Dan Dungaciu, o eventuală formulă guvernamentală susținută de o majoritate fragilă nu ar rezolva problemele politice ale României.
Acesta a amintit că o coaliție formată din liberali, social-democrați, USR, UDMR și reprezentanții minorităților nu ar fi reușit, potrivit evaluării sale, să ducă la capăt toate obiectivele asumate.
„Peste un an de zile s-ar putea să ne întâlnim în același loc să discutăm despre un nou guvern care cade și un nou guvern care trebuie să construim”, a spus Dungaciu.
„Cotroceniul poate să producă soluții pentru România” – critica lui Dungaciu
Dan Dungaciu a criticat și rolul Administrației Prezidențiale în actualele negocieri politice, afirmând că discuțiile de la Cotroceni nu au oferit, în opinia sa, o soluție pentru ieșirea din criză.
„Din păcate nu plecăm de acolo cu gândul că Cotroceniul poate să producă soluții pentru România în acest moment. Din păcate, președinția în acest moment este mai degrabă un factor de blocaj”, a declarat acesta.
El a mai susținut că tensiunile și polarizarea din societate nu pot fi reduse doar prin discutarea efectelor lor, ci este necesară identificarea cauzelor care le generează.
Declarațiile au fost făcute după consultările de la Palatul Cotroceni privind formarea noului Guvern.